«Был звездой мирового уровня». Как жил белорусский великан Фёдор Махнов с ростом почти 3 метра?
Новости Беларуси. В Витебском районе возрождают былую славу самого высокого человека – Федора Махнова. Рост знаменитого исполина составлял 285 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою недолгую жизнь Махнов успел побывать в разных странах и даже континентах, после чего вернулся на малую родину под Витебском.
Махнова не стало в 1912 году. Сегодня на местности, где ступала его нога, реализуют проект под названием «Тропа Великана». Пока только это первые шаги в большое дело.
Знакомство с великаном из Костюков начинается в Витебском историко-краеведческом музее. Здесь собраны самые интересные факты о Федоре Махнове: где родился и как вымахал в 12 лет больше двух метров. А в 14, замеченный владельцем немецкого цирка, уехал покорять своими природными способностями весь мир.
Известно, что он, лежа на спине, мог поднимать платформу с оркестром из трех человек, легко гнуть подковы одной рукой. Рост и сила позволяли.
Андрей Кулябкин, директор Витебского районного историко-краеведческого музея:
При своей жизни Федор Андреевич был звездой мирового уровня, выступления которого собирали полные залы. Его гастроли сопровождались просто аншлагами. Мы все это можем проследить спустя время благодаря тому, что сохранилось огромное количество афиш, газетных статей, публикаций, открыток, которыми люди обменивались друг с другом: «Посмотри, какое диво».
На окраине кладбища недалеко от деревни Волкова находится могила белорусского Гулливера. Надгробие, установленное его женой в 1914 году, сохранилось и сегодня. Здесь четко видна надпись, что это «самый большой человек». Вероятно, в мире. Это место в том числе войдет в туристический маршрут «Тропа Великана» – также, как и смотровая площадка, с которой можно будет наблюдать за птицами. Через реку уже построен мост. А в перспективе появится аутентичная водяная мельница, похожая на ту, где трудился великан.
«Гуглят» даже в Аргентине. Туристический проект «Тропа Великана» готовят под Витебском. Подробнее.