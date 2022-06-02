«Был звездой мирового уровня». Как жил белорусский великан Фёдор Махнов с ростом почти 3 метра?

Новости Беларуси. В Витебском районе возрождают былую славу самого высокого человека – Федора Махнова. Рост знаменитого исполина составлял 285 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою недолгую жизнь Махнов успел побывать в разных странах и даже континентах, после чего вернулся на малую родину под Витебском.

Махнова не стало в 1912 году. Сегодня на местности, где ступала его нога, реализуют проект под названием «Тропа Великана». Пока только это первые шаги в большое дело.