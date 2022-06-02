Главное – проекты, связанные с логистикой. Губернатор Ленобласти о сотрудничестве с Беларусью

Новости Беларуси. Уход с общего рынка Союзного государства западных конкурентов открывает новые возможности. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 июня на встрече с губернатором Ленинградской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):

Мы говорим о новых проектах. Это и совместное предприятие «АМКОДОР» в городе Гатчина Ленинградской области. Это и совместные проекты в области селекции, семеноводства. То, что как раз сегодня очень нужно как белорусской стороне, так и российской. Например, Ленинградская область может поделиться секретами селекции в животноводстве. Мы одни из лучших по этому показателю в России. А мы очень рассчитываем на селекцию и семеноводство именно семенных трав. Именно зерна, рапса – то, что сегодня необходимо Ленинградской области, да и не только – всей стране, всей России. А самое главное – совместные проекты, связанные с логистикой. Вы знаете, что сегодня белорусская сторона активно рассматривает возможность размещения портовых мощностей в порту Усть-Луга и порту Бронка. Это Ленинградская область, Санкт-Петербург.

Лукашенко губернатору Ленобласти: проект интересный, расширение производства малька ценных пород рыб. Это золотая жила. Читайте здесь.

Президент Беларуси также поблагодарил губернатора Ленинградской области за содействие в очень знаковом для Беларуси деле – передаче земли с захоронений советских воинов, погибших на Невском пятачке. Глава государства отметил, что наши страны не должны поддаваться на уловки исказить историю.