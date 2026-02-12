Тактическая выучка личного состава – завершается важный этап проверки ВС Беларуси

Внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее особенность – беспрецедентный масштаб, что позволяет оценить в том числе и синхронность в действиях военнослужащих. Атаки дронов и засады противников – Вольфович посетил одно из подразделений 38-й бригады.

В аналогичных условиях оказались бойцы 120-й механизированной бригады. Позади – 202 километра марша. С ходу заняли укрепление. Времени на передышку у бойцов нет. Диверсанты при поддержке беспилотников пытаются прорваться и вывести из строя бронетехнику. В противодействие гвардейцы используют средства радиоэлектронной борьбы и антидроны «Гроза». На земле основной удар берет на себя личный состав – слаженным огнем подразделения 120-й бригады гасят активность наземного противника.

Даниил Быков, командир мотострелковой роты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Личный состав проявляет себя стойко, умело справляется с поставленными задачами. Люди заряжены, готовы идти в бой. Средства РЭБ и антидрон «Гроза» – как проходит проверка боеготовности в Воложинском районе. С севера страны – на юг. Самый длинный марш – 360 километров – предстоял дежурному подразделению 103-й воздушно-десантной бригады. Состав сил немедленного реагирования из Витебска направили для укрепления государственной границы. Бойцы прибыли на опорный пункт и дооборудовали дислокацию.

В случае воздушной тревоги или воздушных угроз, здесь можно располагать личный состав. Потому что все здесь обкатано бетоном для сокрытия военнослужащих от каких-либо ударов воздушных целей. Условный противник не дремлет – ночь выдалась неспокойной. Акцент на противодействие дронам – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады.

Михаил Алексеев, сотрудник Госсекретариата Совета безопасности Беларуси:

Подразделение все учебные задачи выполнило. Оценка им дана будет после проведения всех практических мероприятий. БМП из капонира выезжает на боевую позицию – разведка доложила: на укрепрайон готовится нападение. Всем занять места – в небе вражеские дроны с боевым зарядом. Атаку отражают всеми видами оружия. На защите антидроновое ружье – подавляет радиоволнами. А вот дрон на оптоволокне можно сбить только тараном, с помощью другого беспилотника или выстрелом. Но бойцы проявили смекалку – засекли кабель и разорвали его. Параллельно идет борьба с диверсионно-разведывательной группой противника. Внезапные нападения – часть плана проверки боеготовности. Противодействие днем и ночью – полноценный экзамен для военных.

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Очень яркие впечатления. Это у меня уже второй раз, что такие проходят учения, такие подрывы. И при наступлении противника как-то кровь закипает.

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

На полигонах мы готовимся. Есть учебно-тренировочные классы, материальная учебная база. Все это отрабатываем, солдат готовим. Они знают, к чему готовятся на поле боя. Укрепрайон – место сосредоточения после марша роты 11-й механизированной бригады. Здесь оборудовали район, систему минно-взрывных заграждений, огневые позиции, маскировку техники, блиндажи для отдыха личного состава – все, согласно современным военным тенденциям. Организовано боевое охранение. Чужой не пройдет. Да и свой – только через полную проверку.