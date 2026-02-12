Тактическая выучка личного состава – завершается важный этап проверки ВС Беларуси
Внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее особенность – беспрецедентный масштаб, что позволяет оценить в том числе и синхронность в действиях военнослужащих.
Атаки дронов и засады противников – Вольфович посетил одно из подразделений 38-й бригады.
В аналогичных условиях оказались бойцы 120-й механизированной бригады. Позади – 202 километра марша. С ходу заняли укрепление. Времени на передышку у бойцов нет. Диверсанты при поддержке беспилотников пытаются прорваться и вывести из строя бронетехнику.
В противодействие гвардейцы используют средства радиоэлектронной борьбы и антидроны «Гроза». На земле основной удар берет на себя личный состав – слаженным огнем подразделения 120-й бригады гасят активность наземного противника.
Даниил Быков, командир мотострелковой роты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Личный состав проявляет себя стойко, умело справляется с поставленными задачами. Люди заряжены, готовы идти в бой.
Средства РЭБ и антидрон «Гроза» – как проходит проверка боеготовности в Воложинском районе.
С севера страны – на юг. Самый длинный марш – 360 километров – предстоял дежурному подразделению 103-й воздушно-десантной бригады. Состав сил немедленного реагирования из Витебска направили для укрепления государственной границы. Бойцы прибыли на опорный пункт и дооборудовали дислокацию.
В случае воздушной тревоги или воздушных угроз, здесь можно располагать личный состав. Потому что все здесь обкатано бетоном для сокрытия военнослужащих от каких-либо ударов воздушных целей.
Условный противник не дремлет – ночь выдалась неспокойной.
Акцент на противодействие дронам – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады.
Михаил Алексеев, сотрудник Госсекретариата Совета безопасности Беларуси:
Подразделение все учебные задачи выполнило. Оценка им дана будет после проведения всех практических мероприятий.
БМП из капонира выезжает на боевую позицию – разведка доложила: на укрепрайон готовится нападение. Всем занять места – в небе вражеские дроны с боевым зарядом. Атаку отражают всеми видами оружия. На защите антидроновое ружье – подавляет радиоволнами. А вот дрон на оптоволокне можно сбить только тараном, с помощью другого беспилотника или выстрелом. Но бойцы проявили смекалку – засекли кабель и разорвали его. Параллельно идет борьба с диверсионно-разведывательной группой противника.
Внезапные нападения – часть плана проверки боеготовности. Противодействие днем и ночью – полноценный экзамен для военных.
Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Очень яркие впечатления. Это у меня уже второй раз, что такие проходят учения, такие подрывы. И при наступлении противника как-то кровь закипает.
Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
На полигонах мы готовимся. Есть учебно-тренировочные классы, материальная учебная база. Все это отрабатываем, солдат готовим. Они знают, к чему готовятся на поле боя.
Укрепрайон – место сосредоточения после марша роты 11-й механизированной бригады. Здесь оборудовали район, систему минно-взрывных заграждений, огневые позиции, маскировку техники, блиндажи для отдыха личного состава – все, согласно современным военным тенденциям. Организовано боевое охранение. Чужой не пройдет. Да и свой – только через полную проверку.
Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Созданная система инженерных заграждений показала свою достаточную эффективность. Противник на подступах уже был замечен, сработали сигнальные мины. Подразделение отразило атаку ДРГ.
Масштабная проверка Вооруженных Сил продолжается уже почти месяц. Она проходит по распоряжению Главнокомандующего и находится под его личным контролем. Это не формальная ревизия, а практическая оценка реальных возможностей армии.
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Особенность нынешнего этапа – воинские части приводятся в готовность напрямую решением Главнокомандующего, минуя Министерство обороны и Генштаб. На этом фоне появились и те, кто решил «раскачать» тему – мол, это признак недоверия. Однако речь идет совсем о другом – надо убедиться, что весь механизм, который напрямую связан с нашей безопасностью, в условиях внезапности работает четко и без сбоев.
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Сейчас завершается важный этап: проверка тактической выучки личного состава. Но самое зрелищное впереди. В ближайшее время подразделения приступят к контрольным стрельбам из всех видов вооружения. Кроме того, военнослужащим предстоит сдать экзамен на силу и выносливость.
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