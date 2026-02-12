В Беларуси введены дополнительные меры защиты работников от невыплат по договорам подряда

Александр Лукашенко подписал Указ о дополнительных мерах по защите работников от невыплат по договорам подряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект документа обсуждался недавно на совещании Президента с руководством Совета Министров.

Тогда предлагалось распространить на вознаграждения по гражданско-правовым договорам ту же систему досудебного порядка взыскания задолженности, которая сейчас существует при невыплате работникам заработной платы. И такой подход главой государства поддержан.

Департамент государственной инспекции труда наделяется дополнительными полномочиями. Туда, а не в суд, должен обращаться человек, если с вознаграждением по гражданско-правовым договорам что-то не так. Кроме того, для повышения социальной защищенности работников указом увеличивается размер внеочередных платежей, удерживаемых с нанимателей в счет погашения задолженности по выплате заработной платы, с 1,5 до 3 бюджетов прожиточного минимума.