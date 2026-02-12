Акцент на противодействие дронам – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады

С места их нынешней дислокации на связь выходит Анна Корольчук.

Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается одновременно в разных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, после марша из Витебской области позиции на южном участке госграницы в Гомельском районе заняли военнослужащие дежурного подразделения 103-й Витебской воздушно-десантной бригады из состава сил немедленного реагирования.

Анна Корольчук, корреспондент:

Мы находимся в непосредственной близости от опорного пункта, в который вчера прибыло дежурное подразделение, проделав немалый путь. Своим ходом бойцы проследовали через Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области, чтобы усилить южные рубежи страны.

Точку дооборудовали буквально с колес – инженерно и фортификационно. И сразу приступили к обороне участка. Ночь выдалась неспокойной – позицию атаковал условный противник.