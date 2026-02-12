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Акцент на противодействие дронам – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады

12 февраля 2026 13:52
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Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается одновременно в разных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, после марша из Витебской области позиции на южном участке госграницы в Гомельском районе заняли военнослужащие дежурного подразделения 103-й Витебской воздушно-десантной бригады из состава сил немедленного реагирования.

С места их нынешней дислокации на связь выходит Анна Корольчук.

Акцент на противодействие дронам – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады-2

Анна Корольчук, корреспондент:
Мы находимся в непосредственной близости от опорного пункта, в который вчера прибыло дежурное подразделение, проделав немалый путь. Своим ходом бойцы проследовали через Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области, чтобы усилить южные рубежи страны.

Точку дооборудовали буквально с колес – инженерно и фортификационно. И сразу приступили к обороне участка. Ночь выдалась неспокойной – позицию атаковал условный противник.

Акцент на противодействие дронам – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады-4

Стрелок 103-й Витебской воздушно-десантной бригады:
Мотивация у нас просто была бешеной, ехали сюда все заряженные. В первую очередь, с нами работали интересные ребята, было интересно получить и от них опыта, и посмотреть, что нас будет ожидать ночью.

Акцент на противодействие дронам – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады-6

Нападение отбили, но это было лишь вступление. Основной удар состоялся сегодня, 12 февраля. По замыслу проверки, получена вводная о прорыве государственной границы. Задача перед бойцами стоит предельно четкая: обнаружить диверсионно-разведывательную группу и не дать ей пройти вглубь территории. Основной акцент делают на отработку действий при атаке дронов.

Подробнее смотрите в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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