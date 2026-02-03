Президент объяснил причины внезапной проверки Вооружённых Сил страны

Для того, чтобы не прийти к страшному, важно вовремя задаваться честными вопросами и честно самим себе на них отвечать. Так зашла речь о внезапной проверке боеготовности нашей армии. Она сейчас в разгаре. В этот раз проходит в новом формате – минуя Минобороны и Генштаб. Тут же поползли слухи: эксперты разных мастей рассуждают о доверии и недоверии Александра Лукашенко к отдельным силовикам. То есть, слышны разговоры о подводных камнях. Главнокомандующий прямо, честно и откровенно объяснил мотивацию такого своего решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Ах, Лукашенко проводит учение». Ясно, это учение. Только как в войну? Вот военным я ставил задачу по проверке. Неожиданно и прочее. Ребята, вот война начнется через два, через три дня. Как будем действовать? Ой, они мне так рассказали, как. А теперь, говорю, будем действовать.

Приказ получите вечером, распоряжение Президента в конверт. Вот туда езжайте, как Вольфович в 19-й или какой там бригаде. Туда езжай, я на прямой связи. Никакого Министерства обороны, никого не информируй. Это главное. Наши и внутри, и за пределами страны бегают: «не доверяют министру обороны, не доверяют Генштабу». Я всем доверяю.

Но это внезапная проверка, которую проводит Главнокомандующий. И я хочу посмотреть, а как в этой внезапной проверке будут действовать Генштаб и Минобороны. Поэтому Вольфович выехал. Он не знает, что написано в этом распоряжении. Говорю: в 19-ю бригаду командиру отдай. Отдал. Тот вскрывает при нем, читает. И Вольфович, там ему написано, осуществляет контроль со своими людьми. И говорю: а еще подключите мне туда Герасимова, чтоб ходил и смотрел. Он посмотрит и за Вольфовичем, и за командиром.

Вот почему мимо Генштаба и министра обороны. Но министр обороны сразу же был поставлен в известность по содержанию моего распоряжения. Что я неправильно сделал? А если война? Что будем делать? Я должен быть убежден, что наши военные не зря едят хлеб. Может и молоко пьют. Может, Витебская область там еще что-то им дала. Вроде неплохо. Ну вот будем итоги подводить. Я это буду делать публично, как сегодня. Посмотрим.

Пять километров марш-бросок. Ну хорошо, что не умерли, бежали. Я понимаю, что и холодно. Но слушайте, я бегал 15 километров, когда срочную службу проходил в погранвойсках. Не доезжая до полигона, выехали за Брест, выкинули, извините, как собаку. С полной выкладкой. Те только автоматы, я смотрю по телевизору, за плечами несли. И то, что меня информировали. А где это полная выкладка? А вещмешок, рюкзачки и прочие, лопаты. Ну, кто служил, тот знает, что такое полная выкладка. 5 километров, а не 15. Бежали, умирали, несли на плечах один одного. Но офицеры лучше себя показали, чем солдаты. Это по предварительным данным. Ночью стреляли, днем стреляли, холодно было. А что? Кто-то будет ждать, пока тепло будет? Это же война. Нам Дед Мороз помог под Москвой. Вы же это знаете.

Вот чтоб журналисты знали, почему мимо Генштаба и Министерства обороны. У них своя программа. Неожиданные проверки. Она сейчас идет, я наблюдаю. Министр обороны начал тоже действовать, как Президент. Неожиданно приехал, поднимает.