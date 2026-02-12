В рамках проверки Вооружённых Сил прошло контрольное занятие по управлению ракетными ударами

В рамках проверки Вооруженных Сил также прошло контрольное занятие по управлению ракетными ударами. Военные отработали весь комплекс мероприятий: от совершения марша на большие расстояния и скрытного развертывания до тучных расчетов и нанесения ракетных ударов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. В том числе при активном противодействии диверсионно-разведывательных групп и интенсивном применении беспилотников условным противником. Особое внимание уделили защите от FPV-дронов.

Дивизион на вооружении имеет реактивную систему залпового огня «Смерч». Дальность пусков осуществлялась до 14 километров. Мы стреляли вкладными стволами снарядом 9М22У. Особенность данных стрельб заключалась в том, что приходилось вводить постоянно корректуры. Сразу осуществлялся пуск одной ракеты, осуществлялась засечка с помощью беспилотных летательных аппаратов Supercam S350.

Задачи выполнялись как в светлое, так и в темное время суток. Занятие позволило оценить реальный уровень подготовки личного состава и слаженность действий подразделений.