Атаки дронов и засады противников – Вольфович посетил одно из подразделений 38-й бригады

Внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее особенность – беспрецедентный масштаб, что позволяет оценить в том числе и синхронность в действиях военнослужащих. География проверки охватывает несколько областей. Соединения, которые еще вчера несли боевое дежурство в обычном режиме, сегодня выполняют сложные тактические задачи в новых координатах, к тому же еще и в непростых погодных условиях.

Этот экзамен начался внезапно – без раскачки и подготовки. Военнослужащие действуют в условиях, максимально приближенных к реальным. Леса, полигоны, незнакомая местность – работать приходится везде, в зависимости от поступившей команды. Особенность нынешней проверки в том, что выработана новая система, при которой Главнокомандующий, минуя Минобороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части. Итак, молниеносная реакция, слаженность действий и безупречный профессионализм. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович прибыл в узел сопротивления 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Рота немедленного реагирования совершила 50-километровый марш и закрепилась на указанных позициях. Командир подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Всю ночь противник пытался разведать нас с помощью беспилотных летательных аппаратов. У нас дрон-детектор обнаружил их, личный состав реагировал, прекращал движение по открытой местности, прятался в укрытии. Дежурные огневые средства производили условное поражение с применением холостых боеприпасов. В ночное время, когда потемнело, попытались подползти, но сорвали сигнальную мину, после чего личный состав занял огневые позиции для отражения нападения. На месте уже развернута полноценная система огня, оборудованы инженерные сооружения, налажена связь.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В зоне сосредоточения выстроены блиндажи, эффективность которых доказана опытом современных вооруженных конфликтов. Может использоваться для укрытия личного состава или размещения командного пункта. Хорошо замаскированный, не виден даже с воздуха при подлете дронов. Личный состав выполняет боевые задачи по уничтожению условного врага. Атаки имитируются непрерывно – противник пытается вскрыть слабые места обороны. Задача военнослужащих – исключить проникновение и удержать рубежи. Александр Вольфович лично оценил готовность личного состава на передовых позициях – на командном пункте и в блиндажах. Под его персональным прицелом – скорость принятия решений и реакция на внезапные угрозы. Задачи ставятся предельно четко, и звучат они напрямую – от генерала к командиру.