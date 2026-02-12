В Совете Республики проанализировали работу Молодёжного совета
Современное поколение активно, инициативно и знает, как реализовать задуманное. В Совете Республики проанализировали работу Молодежного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула роль молодежи в формировании будущего страны и важность конструктивного диалога между представителями молодого поколения и парламентариями.
Молодежный совет успешно реализует широкий спектр проектов, направленных на развитие гражданской активности, поддержку инициатив и совершенствование законов, касающихся молодежи, образования, трудоустройства и социально-экономического развития. Так же были озвучены конкретные идеи, которые будут реализованы в Год белорусской женщины.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Мы будем продолжать реализовать нашу территорию роста. Мы планируем ее не только в городе Минске проводить, но и в регионах. Планируем каждый месяц выбирать определенные города или районы наших регионов и проводить встречи с максимальным охватом всех девушек. Помимо территории роста, мы планируем провести II Республиканский молодежный женский форум с молодежным крылом Белорусского союза женщин. И до такого масштабного республиканского форума, также сделать это локально в регионах.
Также сейчас мы в ожидании проведения III Белорусского молодежного парламентского форума, где соберутся не только члены Молодежного совета при Совете Республики, но и члены Молодежных советов регионов. Мы прокачаем наших молодых лидеров по направлениям и ораторского мастерства, и навыкам работы с законопроектами.
На встрече не остались без внимания студенты, которые прославляют нашу страну своим умом и творчеством. Так Дарья Радченко, которая учится в БГУ, стала абсолютным победителем международной олимпиады «Избирательные системы стран мира», набрав максимальное количество баллов среди более трех тысяч участников.
Дарья Радченко, студентка Белорусского государственного университета:
Во время перерыва мне поступил звонок. Я была в полной неожиданности от того, что я стала победителем олимпиады. И меня будут награждать на таком высоком уровне, что безумно ценно. Я понимаю, что я выбрала правильный факультет, что в прошлом я была олимпиадником по обществоведению. Это дало свои плоды.
Я безумно благодарна своим преподавателям с кафедры конституционного права, которые привели мою любовь к данной дисциплине, к конституционному праву зарубежных стран, что сегодня я стою здесь и представляю свой юридический факультет.
Планы на будущий период в Молодежном совете включают дальнейшее расширение проектной деятельности и углубление сотрудничества с государственными органами. Наталья Кочанова обозначила перспективные направления и ответила на все волнующие ребят вопросы, а также высказала свое мнение по каждому из озвученных предложений.