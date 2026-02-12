В Совете Республики проанализировали работу Молодёжного совета

Современное поколение активно, инициативно и знает, как реализовать задуманное. В Совете Республики проанализировали работу Молодежного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежный совет успешно реализует широкий спектр проектов, направленных на развитие гражданской активности, поддержку инициатив и совершенствование законов, касающихся молодежи, образования, трудоустройства и социально-экономического развития. Так же были озвучены конкретные идеи, которые будут реализованы в Год белорусской женщины.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Мы будем продолжать реализовать нашу территорию роста. Мы планируем ее не только в городе Минске проводить, но и в регионах. Планируем каждый месяц выбирать определенные города или районы наших регионов и проводить встречи с максимальным охватом всех девушек. Помимо территории роста, мы планируем провести II Республиканский молодежный женский форум с молодежным крылом Белорусского союза женщин. И до такого масштабного республиканского форума, также сделать это локально в регионах.

Также сейчас мы в ожидании проведения III Белорусского молодежного парламентского форума, где соберутся не только члены Молодежного совета при Совете Республики, но и члены Молодежных советов регионов. Мы прокачаем наших молодых лидеров по направлениям и ораторского мастерства, и навыкам работы с законопроектами.

На встрече не остались без внимания студенты, которые прославляют нашу страну своим умом и творчеством. Так Дарья Радченко, которая учится в БГУ, стала абсолютным победителем международной олимпиады «Избирательные системы стран мира», набрав максимальное количество баллов среди более трех тысяч участников.