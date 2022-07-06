Такого нет даже во взрослых стоматологиях. Как будут лечить маленьких пациентов в новом детском центре в Минске?

Новости Беларуси. Государство и впредь будет выполнять свои обязательства по социальной поддержке граждан. Это подчеркнула Наталья Кочанова на открытии детского стоматологического центра в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Самый страшный доктор». В Минске открылся детский стоматологический центр. Подробнее здесь.

Словно открылось второе дыхание, так можно сказать и о физиотерапевтическом кабинете. Это, кстати, доказанный факт: процедуры ускоряют лечение. Гелий-неоновый лазер, магнитотерапии – такого нет даже во взрослых стоматологиях.

А вот просторная операционная, и сразу бросается в глаза отдельный вход с пометкой «предусмотрено до мелочей». Это на случай повторения ковид-сценария.

Оксана Ищенко, врач-стоматолог-хирург Минского городского детского клинического центра по стоматологии:

Сразу будет рабочий кабинет, в котором будет прием детей. Для развлечения – телевизор. Кабинет на два кресла. Одно кресло для персонала, и у нас еще кафедра мединститута – второе кресло предусмотрено для преподавателей.

Здесь у нас операционная, она рассчитана и под простые операции, и под очень сложные. Врач может подготовиться, есть специальный кабинет, в котором он может одеться, полностью подготовиться с медсестрой. Закупили очень много сложного оборудования, причем высокотехнологичного. Вероятнее всего, будут какие-то новые операции, которые мы раньше не делали. И в связи с этим предусмотрено специальное помещение для отдыха пациентов. Когда пациент приходит, делается сложная операция, он может какое-то время отдохнуть и после этого отпускается домой.

Центр рассчитан на три сотни посещений в смену, а их, кстати, две. Что немаловажно, здесь же будут и делиться опытом с будущими врачами. Есть возможность транслировать изображения прямо со стоматологических установок и показывать в режиме онлайн процесс лечения. А раз есть возможность, значит, в ближайшей перспективе есть и новые решения. На практике будут отрабатывать навыки студенты-медики.

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:

Мы начали ждать открытие этого центра с первого дня проведения капитального ремонта и очень ждали. Для нас это большая радость, что сегодня открыты. И капитальный ремонт нам многое позволил. Конечно, это прежде всего связано именно с модернизацией и технического, и медицинского оборудования. Елена Богдан об открытии стоматологического центра: «Будут оказываться для всего детского населения Минска определенные услуги». Подробнее здесь.