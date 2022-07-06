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«Просто дух захватывает!» Работники Следственного комитета посетили Дворец Независимости

06 июля 2022 18:57
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Новости Беларуси. История суверенной Беларуси в деталях. Дворец Независимости 6 июля открыл двери для представителей центрального аппарата Следственного комитета. Экскурсию посетили больше 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Просто дух захватывает!» Работники Следственного комитета посетили Дворец Независимости-1

Группа, как и полагает профессия, внимательна к мелочам. Следователи досконально изучили интерьеры Дворца, заглянули в «Книгу почетных гостей», опробовали комфортабельность залов. Экскурсию в ведомстве ждали с нетерпением, ведь график посещений из-за высокого интереса белорусов здесь расписан наперед. Потому деловые и праздничные локации гости спешили сфотографировать на память. 

«Просто дух захватывает!» Работники Следственного комитета посетили Дворец Независимости-4

Светлана Лавринович, главный инспектор по особым поручениям Следственного комитета Беларуси:
Оправдались ли мои ожидания? Безусловно, да. На самом деле очень красиво, величественно, просто дух захватывает. Хочется потрогать все, хочется прикоснуться.

«Просто дух захватывает!» Работники Следственного комитета посетили Дворец Независимости-7

Артем Городко, следователь главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:
Для меня честь оказаться в стенах Дворца Независимости. Я считаю, Дворец Независимости – один из главных символов белорусской государственности и суверенитета Беларуси. Надеюсь, что еще несколько раз здесь побываю.

На экскурсию во Дворец Независимости представители следствия пришли не только в профессиональном амплуа, но и в качестве родителей. Показать детям место, в котором пишется история страны, они считают своим долгом.

«Просто дух захватывает!» Работники Следственного комитета посетили Дворец Независимости-10

Анатолий Васильев, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Для семьи и для любого гражданина Республики Беларусь главное – это его Родина, его страна. Я уже не говорю о сердце Родины – Дворце Независимости, где принимаются знаковые решения для государства, где работает наш глава государства. Соответственно, прийти сюда, познакомиться с обстановкой. Я уже не говорю о подрастающем молодом поколении, которое должно знать свою историю.

«Просто дух захватывает!» Работники Следственного комитета посетили Дворец Независимости-13

Ангелина Васильева:
Это здание на самом деле одно из самых важных зданий в нашей стране. Побывать здесь должен каждый.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Светлана Лавринович # Артем Городко # Анатолий Васильев # Ангелина Васильева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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