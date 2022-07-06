«Просто дух захватывает!» Работники Следственного комитета посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. История суверенной Беларуси в деталях. Дворец Независимости 6 июля открыл двери для представителей центрального аппарата Следственного комитета. Экскурсию посетили больше 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа, как и полагает профессия, внимательна к мелочам. Следователи досконально изучили интерьеры Дворца, заглянули в «Книгу почетных гостей», опробовали комфортабельность залов. Экскурсию в ведомстве ждали с нетерпением, ведь график посещений из-за высокого интереса белорусов здесь расписан наперед. Потому деловые и праздничные локации гости спешили сфотографировать на память.

Светлана Лавринович, главный инспектор по особым поручениям Следственного комитета Беларуси: Оправдались ли мои ожидания? Безусловно, да. На самом деле очень красиво, величественно, просто дух захватывает. Хочется потрогать все, хочется прикоснуться.

Артем Городко, следователь главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

Для меня честь оказаться в стенах Дворца Независимости. Я считаю, Дворец Независимости – один из главных символов белорусской государственности и суверенитета Беларуси. Надеюсь, что еще несколько раз здесь побываю.

На экскурсию во Дворец Независимости представители следствия пришли не только в профессиональном амплуа, но и в качестве родителей. Показать детям место, в котором пишется история страны, они считают своим долгом.