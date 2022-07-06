Из жары в ливни. Некоторые улицы Минска затопило после сильного дождя

Новости Беларуси. Когда погода резко сменила свое настроение. После жары в Минск пришли ливни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда погода резко сменила свое настроение. После жары в Минск пришли ливни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях и оранжевом уровне опасности. В связи с обильным выпадением осадков некоторые участки столичных дорог оказались подтоплены.
На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля читайте здесь.