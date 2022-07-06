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Из жары в ливни. Некоторые улицы Минска затопило после сильного дождя

06 июля 2022 19:24
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Новости Беларуси. Когда погода резко сменила свое настроение. После жары в Минск пришли ливни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из жары в ливни. Некоторые улицы Минска затопило после сильного дождя-1

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях и оранжевом уровне опасности. В связи с обильным выпадением осадков некоторые участки столичных дорог оказались подтоплены.

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля читайте здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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