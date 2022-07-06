Елена Богдан об открытии стоматологического центра: «Будут оказываться для всего детского населения Минска определённые услуги»

Новости Беларуси. В будущее с улыбкой. Именно с таким девизом в Минске сегодня, 6 июля, открыли детский стоматологический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капремонт и модернизация здания начались в мае 2021 года. Обновились не только интерьеры, но и статус учреждения. Все кабинеты по определению стали ультрасовременными. Появились два ортодонтических кабинета и зуботехническая лаборатория. Все стоматологические установки отечественного производства.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Это единственный в городе детский стоматологический центр, в котором будут оказываться для всего детского населения Минска определенные услуги. Это рентген-диагностические и КТ исследования. Также сюда будут сосредоточены дети с отдельными заболеваниями, например, детки, у которых есть онкология, которые требуют особого подхода и к вопросам профилактики, и к вопросам лечения стоматологической патологии. Также сюда будут идти детки, у которых есть редкая соматическая, тяжелая, хроническая патология. Еще одна уникальность этого учреждения: в этом году ему будет 70 лет, а здесь стабильный коллектив и стопроцентная укомплектованность.

Отметим, центр будет оказывать помощь не только юному населению в зоне ответственности, а это порядка 36 тысяч минчан, по направлению сюда смогут попасть пациенты из всех поликлиник столицы.