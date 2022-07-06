Мастер-класс по плетению венков, вкусная еда и танцы. В Беловежской пуще празднуют Купалье

Новости Беларуси. Ночь на Ивана Купалу встречают 6 июля все восточные славяне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народный праздник Купалье символизирует расцвет природы. С этой ночью связано и немало волшебных приданий. Главное, конечно, о поиске цветка папоротника, который приносит обладателю безграничное везение. Народные гуляния уже начинаются по всей Беларуси.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Купальская ночь в Беловежской пуще – это целый оживший во времени древний городок. Археологический музей под открытым небом расположился в исторически точном месте жизни древних белорусов. Лучше места и не придумать, чтобы познакомиться ближе с традициями славян, которые насчитывают десятки столетий.

В каждом из регионов свои особенности и подходы к празднованию. Впрочем, есть всегда то, что неизменно. Мастер-класс по плетению купальских венков и спуск их на воду. Каждый цветок имеет свое значение, их правильный союз принесет удачу обладательнице. В Купальскую ночь девушки не прочь погадать на суженого.

Ирина Бульчук, заведующая Музеем народного быта Национального парка «Беловежская пуща»:

Должен выглядеть красивым, большим, зеленым, обязательно должна присутствовать папараць-кветка, потому что это Купалье. Мы вплетаем березовые веточки, береза – символ чистоты, красоты. Ромашки, васильки – все, что нравится, любые цветы. Должен принести счастье. Отправляться на поиски своей папараць-кветки по приданию можно ближе к полуночи. Мгновение, когда цветок распускается, длится всего ничего. А оттого отыскать его практически нереально, считали предки.

У нас традиция семейная, в детстве с мамой ходили на этот праздник. Теперь я со своим ребенком пришла, в том году я была беременная, с животиком, в этом – с ребенком сделать фотографии, поэтому здорово.

Этот праздник летний, жизнеутверждающий, он так под стать нашему времени, потому что это наша сила, гордость. Это мы – белорусы.