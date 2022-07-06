«Самый страшный доктор». В Минске открылся детский стоматологический центр

Новости Беларуси. Государство и впредь будет выполнять свои обязательства по социальной поддержке граждан. Это подчеркнула Наталья Кочанова на открытии детского стоматологического центра в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Капремонт и модернизация здания начались в мае 2021 года. Все кабинеты стали ультрасовременными. Что немаловажно, в центре есть возможность транслировать изображения и показывать в режиме онлайн процесс лечения. Это поможет и образовательному процессу студентов-медиков. Символично и то, что учреждение распахнуло двери в год своего 70-летия.

Кристина Сущеня, корреспондент:

В будущее с улыбкой. Девиз теперь уже детского стоматологического центра. Обновились не только интерьеры, но и статус учреждения. Сюда относятся почти 36 тысяч маленьких пациентов почти из 4 районов, но могут обращаться дети со всей столицы. Для юных пациентов самый страшный доктор, конечно же, стоматолог. Как здесь говорят, была задача сделать так, чтобы маленькие пациенты приходили и уходили с улыбкой и, что важно, здоровой.

Встречают не просто новые интерьеры, а электронная очередь. Один клик – и малыш вместе с родителем попадает в ультрасовременный кабинет. И, кстати, их стало больше: появились два ортодонтических и зуботехническая лаборатория. Все стоматологические установки отечественного производства. Это первый выпуск, потому таких больше нет ни у кого. Во всех кабинетах есть водонагреватели, отсутствие горячей воды не грозит, есть и кондиционеры. Большинство кабинетов со сквозным проходом. Это удобство оценил наш оператор, а для медиков более видимый плюс – возможность не покидать чистую зону.

– Это вообще здорово, телевизоры это то, что надо.

– Спасибо большое.

Предмет особой гордости – стерилизационная. Сюда вход запрещен, понятное дело, для посторонних. Уверенность 100-процентная в том, что никакие бактерии точно не проникнут.

Наша двойное окно исключает соприкосновение с грязной и чистой зонами. При попадании стерильного инструмента в это окно автоматически происходит блокировка снаружи. И только после закрытия окна изнутри медицинская сестра либо другой сотрудник может получить стерильный материал. Стоит еще отметить, что он еще дополнительно проходит в данном окне стадию обеззараживания.