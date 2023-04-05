Ничего не получает после смерти родителя. Когда внебрачный ребёнок может претендовать на наследство?

В Беларуси за последние десятилетия получил широкое распространение так называемый гражданский брак. Это понятие стало настолько обширным, что утратило свой истинный смысл. На самом деле оно означает брак, который зарегистрирован в соответствии с гражданским законодательством, а для проживания без штампа в паспорте есть не очень приятное слово – сожительство. О том, почему одни выбирают именно такой вид отношений, а для других это неприемлемо, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Снежана Бахорина, адвокат специализированной юридической консультации № 3 г. Минска Минской городской коллегии адвокатов:

Когда нет факта, который подтверждает, что ребенок от этого отца и является наследником, то есть пока у нас это не установлено, в первый круг наследников родители-дети, супруг-супруга не входит этот ребенок. То есть он ничего не получает после смерти этого родителя.

Сергей Войтешенок, узаконил отношения, о чем жалеет:

А если при жизни завещание написано? Снежана Бахорина:

Если завещание – это другая история. Безусловно, вы можете выбрать иную модель правового поведения, в этом случае составить завещание на любое лицо, даже чужого – это вообще неважно. Вы можете на кого угодно. Сергей Войтешенок:

Дети будут претендовать? Снежана Бахорина:

Тут другая история. Если вы пишите на кого-то, допустим, Иванова завещание, но у вас в круге наследников ваших есть нетрудоспособные – это, как правило, инвалиды либо лица пенсионного возраста, они имеют право на обязательную долю – не менее половины, причитающейся по закону. То есть тут завещание в полном объеме не спасает, только в том случае, когда у вас нет лиц в круге наследников, которые имеют обязательную в этом долю.