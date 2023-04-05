Выбрать удачную дату свадьбы. Как часто пары обращаются к астрологу?
В Беларуси за последние десятилетия получил широкое распространение так называемый гражданский брак. Это понятие стало настолько обширным, что утратило свой истинный смысл. На самом деле оно означает брак, который зарегистрирован в соответствии с гражданским законодательством, а для проживания без штампа в паспорте есть не очень приятное слово – сожительство. О том, почему одни выбирают именно такой вид отношений, а для других это неприемлемо, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
К вам обращаются пары, чтобы вы выбрали какую-то удачную дату свадьбы? Помогаете ли вы им в этом?
Мария Пилипец, астролог:
Обращаются, но крайне редко.
Юлия Самусенко:
На самом деле это важно либо можно интуитивно выбирать?
Мария Пилипец:
Я хочу сказать, что первична, конечно, совместимость партнеров.
Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района г. Минска:
Даты имеют значение. Каждый год существуют популярные даты – в этом году это 03.03.2023, 23.03.2023.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Выбирают красивые даты, а бывало такое – приходят и говорят, что нам астролог посоветовала перенести свадьбу?
Наталья Калинина:
Знаете, как бывает? Астролог посоветовала. «Конкретно в три часа скажите, объявите нас мужем и женой». Было и такое, что именно конкретное время они мне говорят: «Вы нас должны объявить в это время».
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