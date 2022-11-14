В многодетных семьях не хватает воспитания? Вот что ответили в службе по делам несовершеннолетних

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Александр Михайлович, вот скажите, пожалуйста, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что еще лет 10-15 назад многодетная семья во многом у нас в обществе ассоциировалась с маргинальной семьей. Люди, которые, например, имели двух, трех детей – это еще было, в принципе, нормальное, социальное такое общество. Но когда 8, 9, 10 – то, в принципе, чаще всего считалось, что это что-то такое, как бы не совсем хорошее. Сейчас ситуация поменялась?

Александр Близнюк, начальник отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:

Я бы не сказал вообще о том, что почему-то прозвучало, что многодетная семья – это с какой-то стороны плохо. В целом я как представитель инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел… Мы работаем с несовершеннолетними и с их родителями. Это семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, родители детей, с которыми инспекция по делам несовершеннолетних проводит индивидуально-профилактическую работу. Скажем так, ранее форма неблагополучия в семье – это семьи, у которых дети отобраны уже из семьи. Алена Сырова, СТВ:

Я разовью тему, о которой говорил Кирилл. Речь шла не о том, что многодетным быть плохо. Здесь скорее имелось в виду, что родителям двоих детей проще их проконтролировать, чем, например, родителям 9 или 10 детей. И, возможно, мы ошибаемся, но зачастую в таких многодетных и больших семьях вот этот вот уровень… Кирилл Казаков:

Воспитания не хватает, дисциплины, контроля. Александр Близнюк:

Безусловно, есть и такие семьи, но в целом, если говорить, как вы сказали, 10-15 лет… С учетом того, что количество многодетных, вы уже обозначили, увеличилось фактически в два раза, я хочу сказать, что количество семей этих неблагополучных сокращается. С каждым годом, из года в год. То есть тренд именно на снижение вот этого явления, скажем так, социального неблагополучия.