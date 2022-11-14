«Вообще не узнать». Кочанова посетила медицинский центр холдинга «Горизонт»

Новости Беларуси. В то время как в Евросоюзе сокращают финансирование на услуги медпомощи, у нас сфера здравоохранения по-прежнему развивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохранение и укрепление здоровья граждан – приоритет государственной политики Беларуси. В подтверждение тому – постоянное усовершенствование медучреждений страны. 14 ноября с ходом работ по модернизации медицинского центра холдинга «Горизонт», а также других его объектов ознакомилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

В 2022 году это уже не первый визит спикера верхней палаты парламента на предприятие: реализация инновационного проекта на особом контроле. В центре внимания – создаваемые условия труда для людей, занимающихся выпуском высокотехнологической продукции и оборудования. Во время посещения холдинга речь шла и об экономике предприятия. Вывод – не сбавлять темпы и продолжать работать по намеченному плану.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уже достаточно много сделано, вы видите, что вообще не узнать даже эти помещения. Те условия, которые созданы сегодня для работы людей, которые занимаются выпуском высокотехнологичного оборудования, суперсовременной электроники, должны быть достойными. Сегодня мы видим наглядно, что это действительно так. Мало того, здесь еще улучшены условия в медицинском центре, который будет лечить не только работников предприятия «Горизонт», но и оказывать услуги жителям Минска.

Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт»:

Сегодня мы с вами знакомимся с ходом реконструкции медицинского центра, он увеличится в объеме более чем в два раза, соответственно, и по количеству персонала. Приобретет возможности дневного пребывания (дневного стационара). И мы уже приобрели более 100 единиц оборудования, которое будет установлено, смонтировано и запущено в эксплуатацию.