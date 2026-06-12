Новости по тегу #Александр Близнюк

В профильном министерстве напомнили, что праздничные мероприятия с вручением аттестатов проводятся только на базе школ. О том, чтобы все прошло спокойно, позаботятся органы внутренних дел.
В МВД проблему назвали серьезной. Поэтому в ведомстве прорабатывают вопрос о введении административной ответственности за приобретение для несовершеннолетнего электронных систем курения и жидкостей к ним – по аналогии с ответственностью за покупку для подростков алкоголя.
Проводить профилактические беседы с детьми правоохранители призывают и родителей.
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