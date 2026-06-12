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Новости по тегу #Александр Близнюк

МВД Беларуси обеспечит безопасность на выпускных вечерах
12 июня 2026 05:56

МВД Беларуси обеспечит безопасность на выпускных вечерах

С начала 2025-го подростки в Беларуси 13 раз попадались на краже курительных систем
10 ноября 2025 06:57

С начала 2025-го подростки в Беларуси 13 раз попадались на краже курительных систем

Правоохранители проведут мероприятия, направленные на предупреждение ЧП с участием детей
26 декабря 2024 10:45

Правоохранители проведут мероприятия, направленные на предупреждение ЧП с участием детей

МВД Беларуси просит родителей ещё раз напомнить детям правила безопасности в летний сезон
25 июня 2023 12:16

МВД Беларуси просит родителей ещё раз напомнить детям правила безопасности в летний сезон

Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?
27 марта 2023 20:38

Чтобы не скучно и при этом полезно. Чем занять школьника на весенних каникулах?

Паук с цифрой 4 и клетчатые штаны. Как определить принадлежность к ЧВК «Редан» и уберечь ребёнка?
04 марта 2023 13:50

Паук с цифрой 4 и клетчатые штаны. Как определить принадлежность к ЧВК «Редан» и уберечь ребёнка?

В гомельском ТЦ собрались сторонники ЧВК «Редан» – милиция задержала почти 200 подростков
01 марта 2023 09:18

В гомельском ТЦ собрались сторонники ЧВК «Редан» – милиция задержала почти 200 подростков

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки
21 января 2023 17:37

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки

«Такие ситуации бывают». Часто ли родители в многодетных семьях ведут аморальный образ жизни?
14 ноября 2022 18:18

«Такие ситуации бывают». Часто ли родители в многодетных семьях ведут аморальный образ жизни?

В многодетных семьях не хватает воспитания? Вот что ответили в службе по делам несовершеннолетних
14 ноября 2022 16:31

В многодетных семьях не хватает воспитания? Вот что ответили в службе по делам несовершеннолетних

Умная теплица. Как вырастить урожай на даче, находясь за тысячу километров?
07 июня 2022 19:47

Умная теплица. Как вырастить урожай на даче, находясь за тысячу километров?

Выставка «Белагро» начинает работу в «Великом камне». Какие новинки точно не оставят равнодушными?
07 июня 2022 06:34

Выставка «Белагро» начинает работу в «Великом камне». Какие новинки точно не оставят равнодушными?