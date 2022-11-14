«У многодетных семей есть много других насущных проблем». Как работает семейный капитал?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

И все же большинство у нас семей, в которых дети родные, собственные. И коль мы уже заговорили о мерах поддержки, на ваш взгляд, какая из имеющихся на сегодня… А их сколько всего? Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

На самом деле, мер очень много. И сфера очень распространенная. Здесь же существует система пособий, когда женщина охватывается семейным пособием. Это начиная от пособия по беременности, по родам. Потом эта женщина встала на учет в женскую консультацию до 12 недель, пособие при рождении, ежемесячное пособие и так далее. Это семейный капитал, это льготы, есть поддержка многодетных семей, когда они получают образование. Алена Сырова:

Вот какая на сегодня самая востребованная, от которой ни при каких обстоятельствах нельзя отказаться?

Валерий Ковальков:

Если мы начинали с жилья, но здесь правильно абсолютно прозвучало: все-таки количество многодетных семей стало увеличиваться значительно именно после 2015 года, когда мы ввели семейный капитал. Кирилл Казаков, СТВ:

А как семейный капитал работает? Многие говорили, что, в принципе, это деньги, которые достаются ребенку после 18 лет. Потом были внесены изменения, правильно? Каким образом семейным капиталом сейчас многодетная семья может воспользоваться, на что он может пойти?

Валерий Ковальков:

У нас есть четыре направления, на что многодетная семья может досрочно потратить семейный капитал. Поскольку, когда программа первая была в 2015 году, это действительно рассматривалось как долгосрочные инвестиции. То есть семейным капиталом можно было воспользоваться через 18 лет. И пять лет прошло, мы посмотрели, что у многодетных семей есть много других насущных проблем, которые можно решить в интересах детей сейчас, не через 18 лет. Кирилл Казаков:

Но семейный капитал только на третьего ребенка, правильно? Или на всех трех? Алена Сырова:

Дается с рождением третьего. Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Семейный капитал возникает при рождении третьего или последующего ребенка. Валерий Ковальков:

Условно говоря, жила-была многодетная семья, она до 2015 года имела троих детей. Пока они не родят четвертого ребенка, пока действует программа, они капитал не получат. Именно рождение ребенка, третьего или последующего после 2015 года. Семейный капитал предоставляется один раз. Если говорить о досрочном использовании, безусловно, это улучшение жилищных условий.

Кирилл Казаков:

Каково его сумма? Валерий Ковальков:

На сегодня это почти 26 тысяч белорусских рублей. Кирилл Казаков:

Юля, ты воспользовалась материнским капиталом?