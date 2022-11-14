Большинство многодетных семей живут в городе или в деревне? Рассказала эксперт

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
В вашем районе многодетные семьи – это все-таки благо или профилактическая проблема? Мы понимаем, что для города урбанизация съедает эти социальные неравенства. А там как?
Ольга Копыток, директор Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:
В Борисовском районе на сегодня проживает 2 тысячи 71 многодетная семья. Конечно, большинство – это Борисов, а только около 400 – это сельская местность. Поэтому возможность построить квартиру в городе использует каждая желающая семья, которая состоит на учете, поэтому это тоже является стимулом.
Кирилл Казаков:
Мы привыкли, что в районе крестьянская семья – это многодетная семья. Много ли в Борисовском районе есть примеров, когда многодетная семья фермера или люди, которые работают на земле, и дети, которые такие же?
Ольга Копыток:
Конечно, такие семьи есть, и уже не в первом поколении они являются многодетными, мы, приходя в эти семьи, обследуя их, тоже узнаем, что их родители, их бабушки были многодетными, даже в этой деревне проживали несколькими поколениями. И это является положительным примером для всех остальных сельчан.
Алена Сырова, СТВ:
То есть для вас многодетные семьи – это благо? Нет никаких с ними проблем с точки зрения благополучности?
Ольга Копыток:
Конечно, нет. Сегодня практически 60 семей Борисовского района состоят в СОП, это и городские районы. Это ведь большое количество.
Алена Сырова:
Становится больше или меньше?
Ольга Копыток:
Становится больше.
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