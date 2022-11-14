Большинство многодетных семей живут в городе или в деревне? Рассказала эксперт

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

В вашем районе многодетные семьи – это все-таки благо или профилактическая проблема? Мы понимаем, что для города урбанизация съедает эти социальные неравенства. А там как?

Ольга Копыток, директор Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

В Борисовском районе на сегодня проживает 2 тысячи 71 многодетная семья. Конечно, большинство – это Борисов, а только около 400 – это сельская местность. Поэтому возможность построить квартиру в городе использует каждая желающая семья, которая состоит на учете, поэтому это тоже является стимулом. Кирилл Казаков:

Мы привыкли, что в районе крестьянская семья – это многодетная семья. Много ли в Борисовском районе есть примеров, когда многодетная семья фермера или люди, которые работают на земле, и дети, которые такие же? Ольга Копыток:

Конечно, такие семьи есть, и уже не в первом поколении они являются многодетными, мы, приходя в эти семьи, обследуя их, тоже узнаем, что их родители, их бабушки были многодетными, даже в этой деревне проживали несколькими поколениями. И это является положительным примером для всех остальных сельчан.