«Так они же все кричат: мы против войны». Почему беглым не нравится, что в школах и садах поют гимн?

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Григорий Азаренок, СТВ:

Знаем, какое сейчас патриотическое воспитание в стране. Есть статья из мерзких экстремистских помоек, когда они говорят о патриотическом воспитании сейчас в наших школах, вузах, детских садах. Это богомерзкие тутбайки. «Минчанка Ольга (о ужас!) услышала доносящееся из ванны «Мы, беларусы – мірныя людзі». Солировала ее четырехлетняя дочь. На вопрос мамы, откуда ребенок знает гимн, девочка ответила: «В саду включают, и мы поем». Сад, куда ходила дочка Ольги, не единственное учреждение, которое в последние годы накрыла волна патриотического воспитания. В школах, например, каждая четверть теперь начинается и заканчивается исполнением гимна и поднятием флага, среди учеников проводят конкурсы патриотической песни и даже патриотический диктант. О том, как это происходит и каким образом влияет на детей, поговорили со школьниками, родителями и учителями». Понятно, они там ни с кем не разговаривают никогда – это фейк. Но какая их отора берет – девочка гимн знает и поет сама по себе. Ужас! Эти сразу начинают с ума сходить. А что вы хотите, чтобы они нацистские частушки вашей проститутки Арсеньевой пели или Гениюш, или прочих, которых вы там восхваляете?