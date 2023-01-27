«Так они же все кричат: мы против войны». Почему беглым не нравится, что в школах и садах поют гимн?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.
Григорий Азаренок, СТВ:
Знаем, какое сейчас патриотическое воспитание в стране. Есть статья из мерзких экстремистских помоек, когда они говорят о патриотическом воспитании сейчас в наших школах, вузах, детских садах. Это богомерзкие тутбайки. «Минчанка Ольга (о ужас!) услышала доносящееся из ванны «Мы, беларусы – мірныя людзі». Солировала ее четырехлетняя дочь. На вопрос мамы, откуда ребенок знает гимн, девочка ответила: «В саду включают, и мы поем». Сад, куда ходила дочка Ольги, не единственное учреждение, которое в последние годы накрыла волна патриотического воспитания. В школах, например, каждая четверть теперь начинается и заканчивается исполнением гимна и поднятием флага, среди учеников проводят конкурсы патриотической песни и даже патриотический диктант. О том, как это происходит и каким образом влияет на детей, поговорили со школьниками, родителями и учителями».
Понятно, они там ни с кем не разговаривают никогда – это фейк. Но какая их отора берет – девочка гимн знает и поет сама по себе. Ужас! Эти сразу начинают с ума сходить. А что вы хотите, чтобы они нацистские частушки вашей проститутки Арсеньевой пели или Гениюш, или прочих, которых вы там восхваляете?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Григорий, а с чем они конкретно не согласны? С тем, что мы, белорусы – мирные люди? Так они же все кричат: мы против войны.
Григорий Азаренок:
А какой у них: мы выйдзем шчыльнымі радамі...
Евгений Пустовой:
Подожди, они против войны или они против «Мы, беларусы – мірныя людзі». Антагонистично само по себе. Они так воспевают западную модель поведения.
Григорий Азаренок:
Это типичные скауты американские.
Евгений Пустовой:
Во всех американских школах поют гимн.
Григорий Азаренок:
Просто задача змагаров, чтобы Америка была великой, а Беларусь и Россия были уничтожены. И для этого им нужны космополитические дети, слюнтяи, трансвеститы, квир и эта вся гадость.
Евгений Пустовой:
О чем это говорит? О том, что змагарство – это не политическая идеология. Это коллаборационизм, предательство и деградация общества.
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