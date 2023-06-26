Так ли нужно Белорусам участвовать в Олимпийских играх? Ответила Алла Тетерина

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику. Алена Сырова, СТВ:

Алл, на сегодня, чего не хватает нам? Потому что этот вопрос из совещания в совещание глава государства задает, говорит о том, чего вам не хватает, вы просили того, вы просили сего – дали. Финансовое поощрение дали, а получается, что результаты есть, но не такие, на которые бы рассчитывали. Чего все-таки не хватает?

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Вот я все время думаю: почему мы в волейболе не можем попасть на Олимпийские игры? Кирилл Казаков, СТВ:

Слушайте, все играют волейболистки в таких клубах российских, как говориться, да? Алла Тетерина:

Да. Во-первых, вы знаете, играет только 12 команд на Олимпийских играх, а в Европе, наверное, минимум 15 могут выиграть эти игры. То есть попасть даже на квалификацию очень сложно для нашей страны. Не знаю, тоже все время думаю: и высокие, и красивые, и умные, и трудолюбивые люди, и благодарные. Но всему свое время, наверное. Просто так быстро ничего не делается. Кирилл Казаков:

Слушайте, может, как в Америке, плюнуть на эти Олимпийские игры. Помните, как, например, НХЛовские хоккеисты не едут на Олимпийские игры, если им это невыгодно. Им проще у себя участвовать, зарабатывать деньги, приносить удовольствие и себе, и зрителям. И бог с ними, с этими Олимпийскими играми. Американцы, несмотря на то, что они являются в МОКе достаточно влиятельным государством, они как-то на это не так смотрят. А мы… Я могу сравнить это с тем, как мы еще 10 лет назад относились к «Евровидению». Казалось, как это важно, а сейчас плюнули и три года вообще не обращаем внимания.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И никто не вспоминает, не говорит. Кирилл Казаков:

И слава богу. Олег Гайдукевич:

Тошнит от этого «Евровидения». Не показывайте его больше, тошнит.