Так ли нужно Белорусам участвовать в Олимпийских играх? Ответила Алла Тетерина
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
Алл, на сегодня, чего не хватает нам? Потому что этот вопрос из совещания в совещание глава государства задает, говорит о том, чего вам не хватает, вы просили того, вы просили сего – дали. Финансовое поощрение дали, а получается, что результаты есть, но не такие, на которые бы рассчитывали. Чего все-таки не хватает?
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Вот я все время думаю: почему мы в волейболе не можем попасть на Олимпийские игры?
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушайте, все играют волейболистки в таких клубах российских, как говориться, да?
Алла Тетерина:
Да. Во-первых, вы знаете, играет только 12 команд на Олимпийских играх, а в Европе, наверное, минимум 15 могут выиграть эти игры. То есть попасть даже на квалификацию очень сложно для нашей страны. Не знаю, тоже все время думаю: и высокие, и красивые, и умные, и трудолюбивые люди, и благодарные. Но всему свое время, наверное. Просто так быстро ничего не делается.
Кирилл Казаков:
Слушайте, может, как в Америке, плюнуть на эти Олимпийские игры. Помните, как, например, НХЛовские хоккеисты не едут на Олимпийские игры, если им это невыгодно. Им проще у себя участвовать, зарабатывать деньги, приносить удовольствие и себе, и зрителям. И бог с ними, с этими Олимпийскими играми. Американцы, несмотря на то, что они являются в МОКе достаточно влиятельным государством, они как-то на это не так смотрят. А мы… Я могу сравнить это с тем, как мы еще 10 лет назад относились к «Евровидению». Казалось, как это важно, а сейчас плюнули и три года вообще не обращаем внимания.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И никто не вспоминает, не говорит.
Кирилл Казаков:
И слава богу.
Олег Гайдукевич:
Тошнит от этого «Евровидения». Не показывайте его больше, тошнит.
Алла Тетерина:
Для кого-то Олимпийские игры… Я Василису прекрасно понимаю, если она может туда поехать и выиграть, пусть едет. Кто-то не может дойти до Олимпиады, у них есть чемпионаты Европы, чемпионаты мира, у них есть Игры стран СНГ, даже просто есть чемпионат Республики Беларусь. Слушайте, у нас же крутые чемпионаты проходят, иногда смотришь финалы – и прям у тебя сердце, адреналин. Кстати, по играм СНГ, мы же просматриваем резерв здесь, ближайший резерв, чтобы вы понимали. Лучше наши игроки играют в топовых чемпионатах, они получают очень хорошие деньги. А детям где играть, когда они дорастут до этого возраста? Они прекрасно понимают, что их ждет. Да, в России много денег, они играют суперлигу, они получают очень хорошие зарплаты. Наши лучшие игроки едут в Китай, Арабские Эмираты. В Беларуси маленькие зарплаты, к сожалению, очень маленькие зарплаты. Иногда смотришь на них, двое детей у некоторых ребят.
Читайте также:
Гайдукевич: «Он же мужик, отрезал себе все и штангу поднимает, побеждает – это честно?»
Гайдукевич о ЧМ по футболу: «Зачем там реклама ЛГБТ? Для чего она там нужна? Давайте в футбол играть!»
«Похожи на какую-то спартакиаду». Почему Игры стран СНГ не про большой спорт – Алла Тетерина