Гайдукевич о ЧМ по футболу: «Зачем там реклама ЛГБТ? Для чего она там нужна? Давайте в футбол играть!»
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
И решение по безвизу принято? О том, что можно приехать…
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну, сегодняшнее заявление МИД. Чем не политическое решение? Насколько спортивное решение и политическое рядом идут?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы поставили цитату Виктора Александровича Лукашенко, президента НОК: «Беларусь всегда выступает за честную борьбу на мировых спортивных аренах». О чем это говорит? В отношении нас санкции вводят, используют спорт в политике, давят. Как мы себя ведем? Мы никогда принцип спорта не предадим. Даже завтра, приедут любые спортсмены из любой страны, мы сделаем все условия для них, сделаем все условия для болельщиков. Мы никогда в жизни не будем в спорт, в наши соревнования, вмешивать этот маразм, который творится по всему миру. Они все в политику превратили!
Посмотрите последний чемпионат мира по футболу. Зачем там реклама ЛГБТ? Для чего она там нужна? Давайте в футбол играть! Они оскорбили тысячи мусульман! Для чего вы это делаете? Надо уважать традиции других стран, уважать культуру. Спорт всегда объединял, спорт всегда был вне политики в хорошем смысле слова. Спорт – это патриотическое воспитание, это объединяющее мир было всегда явление! Когда болели за разные страны, сидели, получали эмоции! И Беларусь никогда по их пути не пойдет. Мы не пошли во внешней политике по их пути. Они границы закрывают, они же себе хуже делают. А мы полякам, литовцам открываем. И сегодня, когда мы будем проводить соревнования, любая страна, вот захотят спортсмены приехать – мы все условия создадим! Никогда не будет из Беларуси заявление: ваше правительство проводит какую-то политику в отношении Беларуси, поэтому мы спортсменов из этой страны не пустим. И в этих словах Виктора Александровича, почему я про них сказал, вся правда белорусской политики в спорте. И всегда так было.
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