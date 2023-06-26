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«Похожи на какую-то спартакиаду». Почему Игры стран СНГ не про большой спорт – Алла Тетерина

26 июня 2023 16:13
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Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Кирилл Казаков, СТВ:
Разграничение, когда мы проводим Игры стран СНГ, они проводят Европейские игры, Олимпийские игры проходят со спортсменами под нейтральным флагом. Ведь конкуренция сужается. Насколько это для спортсмена важно? Если мы тренируемся и соревнуемся только со своими коллегами, но не участвуют ни китайцы, ни американцы, насколько это важно?

«Похожи на какую-то спартакиаду». Почему Игры стран СНГ не про большой спорт – Алла Тетерина-1

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Все это не совсем про большой спорт. Для чего люди готовятся столько лет? Они хотят участвовать в Олимпийских играх, выигрывать чемпионаты мира. Так воспитывали, нас так делали. Апогей – это Олимпиада, чемпион мира ты. Игры стран СНГ очень похожи на какую-то спартакиаду. Помните, у нас была Спартакиада народов в детстве? Но это все равно не спорт высших достижений.

Кирилл Казаков:
Но без такого сообщества, как эта спартакиада, ведь вообще нельзя. Нас не пускают на Олимпиаду – значит, мы должны объединяться так.

«Похожи на какую-то спартакиаду». Почему Игры стран СНГ не про большой спорт – Алла Тетерина-4

Алла Тетерина:
Это разрушение. На самом деле это разрушение не только нашего спорта, это разрушение всего спорта. Когда Томас Бах и Международная федерация принимала, он сейчас пытается опять это все вернуть. Но зачем он это делал изначально? Он побежал впереди планеты всей, закрыл для нас этот спорт, а вернуть очень тяжело. Посмотрите, какие молодцы теннисисты, они просто не дали развиться этому движению.

Алена Сырова, СТВ:
Они еще в ковидные времена себя проявили.

«Похожи на какую-то спартакиаду». Почему Игры стран СНГ не про большой спорт – Алла Тетерина-7

Алла Тетерина:
Там личности. Некоторые говорят – это деньги. Нет, там личности

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чиновники, которые принимают решения. Какое вы имеете право лишать Россию и Беларусь возможности выступать под своим флагом, под которым умирали тысячи людей?

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# Спортивные соревнования # Кирилл Казаков # Алла Тетерина # Алена Сырова # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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