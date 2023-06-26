«Похожи на какую-то спартакиаду». Почему Игры стран СНГ не про большой спорт – Алла Тетерина

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику. Кирилл Казаков, СТВ:

Разграничение, когда мы проводим Игры стран СНГ, они проводят Европейские игры, Олимпийские игры проходят со спортсменами под нейтральным флагом. Ведь конкуренция сужается. Насколько это для спортсмена важно? Если мы тренируемся и соревнуемся только со своими коллегами, но не участвуют ни китайцы, ни американцы, насколько это важно?

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Все это не совсем про большой спорт. Для чего люди готовятся столько лет? Они хотят участвовать в Олимпийских играх, выигрывать чемпионаты мира. Так воспитывали, нас так делали. Апогей – это Олимпиада, чемпион мира ты. Игры стран СНГ очень похожи на какую-то спартакиаду. Помните, у нас была Спартакиада народов в детстве? Но это все равно не спорт высших достижений. Кирилл Казаков:

Но без такого сообщества, как эта спартакиада, ведь вообще нельзя. Нас не пускают на Олимпиаду – значит, мы должны объединяться так.