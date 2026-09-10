Новости по тегу #Алла Тетерина

В Минск прибыли сильнейшие пары нашей страны, а также гости из России и Казахстана, 12 дуэтов у парней и столько же у девушек разыграют главный трофей, победители определятся в субботу.
Всего 16 дружин, по 8 у парней и девушек.
Финальные игры состоятся в субботу, 30 января.
В центре предусмотрено вертикальное разделение зала, что позволит трансформировать игровое поле.
В титульном матче «горожанки» нанесли поражение могилевскому «Коммунальнику».
Сильнейших определили девушки 2010 и 2013 годов рождения, а также юноши до 16 лет.
Впервые состоялась церемония награждения «VOLLEY OSCAR 2025», где были вручены награды в 16 номинациях.
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