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Новости по тегу #Алла Тетерина

«Кубок Победы»: международный турнир по пляжному волейболу принимает Минск
10 сентября 2026 20:27

«Кубок Победы»: международный турнир по пляжному волейболу принимает Минск

Суперфинал «Локоволей-2025»! В Минске определяют сильнейших команды России, Беларуси и Кореи
29 января 2026 20:27

Суперфинал «Локоволей-2025»! В Минске определяют сильнейших команды России, Беларуси и Кореи

Минск принимает Суперфинал чемпионата по волейболу «Локоволей-2025»
29 января 2026 20:10

Минск принимает Суперфинал чемпионата по волейболу «Локоволей-2025»

Центр пляжных видов спорта официально открыт в Минске
20 января 2026 12:07

Центр пляжных видов спорта официально открыт в Минске

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу
01 октября 2025 20:16

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу

В Минске завершился второй финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»
19 мая 2025 20:21

В Минске завершился второй финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения
18 мая 2025 18:26

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения

На Минском море проходит Открытый чемпионат по пляжному волейболу
22 июня 2024 18:52

На Минском море проходит Открытый чемпионат по пляжному волейболу

В Минске стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч»
18 августа 2023 15:37

В Минске стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч»

Главное – не перегрузить ребят. Как команды настраиваются на II Игры стран СНГ?
29 июля 2023 17:28

Главное – не перегрузить ребят. Как команды настраиваются на II Игры стран СНГ?

Белорусские волейболистки сборной U-16 проиграли сверстницам из России. Чего не хватило для победы?
27 июля 2023 16:30

Белорусские волейболистки сборной U-16 проиграли сверстницам из России. Чего не хватило для победы?

«Он стоит, гимн, флаг, а у него слёзы текут». Анатолий Симончик о важности госсимволов для спортсменов
26 июня 2023 19:23

«Он стоит, гимн, флаг, а у него слёзы текут». Анатолий Симончик о важности госсимволов для спортсменов