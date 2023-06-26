Гайдукевич: «Он же мужик, отрезал себе всё и штангу поднимает, побеждает – это честно?»

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику. Алена Сырова, СТВ:

Похоже, они там тоже стали что-то подозревать…

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А вы думаете спортсмены мира поддерживают эту политику? Их тошнит! Многие просто не могут сказать: его же из спорта уберут в той стране! Но их тошнит от этого, им противно. Потому что, смотрите, когда они убирают Россию, Беларусь с мировых турниров, вот я – спортсмен немецкий. Я иду на соревнования, России и Беларуси нет, когда я выиграю эти соревнования, я настоящий чемпион? Да какой ты чемпион! Они это сами понимают. Разве это победа в Олимпийских играх, если ты не победил российского атлета, белорусского атлета? Они унижают своих спортсменов, не нас. Они унижают своих спортсменов, свой спорт, они его уничтожают – это ненормально. В том числе, это ж проблема не только политики в отношении Беларуси и России. Когда гендерные вопросы они в спорт ввели, когда они разрешили участвовать в соревнованиях людям с измененным полом. Когда тяжелая атлетика, а он же мужик, отрезал себе все и штангу поднимает, побеждает – это честно? Какой же это спорт? Люди этого не видят?