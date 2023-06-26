Гайдукевич: «Он же мужик, отрезал себе всё и штангу поднимает, побеждает – это честно?»
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
Похоже, они там тоже стали что-то подозревать…
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А вы думаете спортсмены мира поддерживают эту политику? Их тошнит! Многие просто не могут сказать: его же из спорта уберут в той стране! Но их тошнит от этого, им противно. Потому что, смотрите, когда они убирают Россию, Беларусь с мировых турниров, вот я – спортсмен немецкий. Я иду на соревнования, России и Беларуси нет, когда я выиграю эти соревнования, я настоящий чемпион? Да какой ты чемпион! Они это сами понимают. Разве это победа в Олимпийских играх, если ты не победил российского атлета, белорусского атлета? Они унижают своих спортсменов, не нас. Они унижают своих спортсменов, свой спорт, они его уничтожают – это ненормально. В том числе, это ж проблема не только политики в отношении Беларуси и России. Когда гендерные вопросы они в спорт ввели, когда они разрешили участвовать в соревнованиях людям с измененным полом. Когда тяжелая атлетика, а он же мужик, отрезал себе все и штангу поднимает, побеждает – это честно? Какой же это спорт? Люди этого не видят?
Кирилл Казаков, СТВ:
Алла, скажите, пожалуйста, это честно? В волейболе, например. Когда была женщина, а стал мужчина, но чаще наоборот, когда мужчины притворяются женщинами в любом виде спорта, чтобы побеждать, насколько это честно?
Олег Гайдукевич:
Я извиняюсь, чтобы люди правильно поняли, мы же не какая-то отсталая страна. Делай дома что хочешь! Одевайся в женское платье! Но зачем ты штангу тягаешь наравне с женщиной?!
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Мужчины и женщины – это абсолютно разные люди, будем так говорить. Разве может женщине по своей силе соперничать с мужчиной? Она не поднимет эту штангу, она не забьет с такой силой, у нее нет такой координации. Это не потому что она плохая, это потому что она женщина.
Олег Гайдукевич:
А допинговый скандал помните? Россию убирают со всех соревнований. И показывают: стоят эти спортсменки западные – вот с такими мышцами! Естественным путем, на твороге выросли? Все на каких-то лекарствах! А их не отстраняют! Политика. А у России, я уверен, с тем, что их давят, постоянно будет допинг, допинг, допинг.
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