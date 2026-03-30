«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи

От поставок техники до туристических маршрутов – Беларусь открывает новые горизонты сотрудничества с российскими регионами. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Чукотки. Это первый визит для Владислава Кузнецова в новом статусе, но Беларусь ему уже хорошо знакома. Прием получился традиционно теплым, а разговор о будущем – предметным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии дня союзной интеграции в рабочем кабинете Президента – начальник Чукотки. В плане географии это самый антагонистичный край, самая крайняя северо-восточная точка союзного Отечества, но при этом это единственный российский регион, находящийся в Западном полушарии планеты.

– Я вас с удовольствием приветствую в Минске. Это, по-моему, ваш первый визит в Минск, да?

– В качестве губернатора, да.

– Ну в качестве губернатора, конечно. А так, не побывать в Минске... Это даже как-то и неприлично для российского человека. Владислав Кузнецов – приличный россиянин. Дважды бывал в Беларуси по делам бизнеса и дважды посещал Минск в качестве туриста. Презентовать край земли лично взялся руководитель этого региона.

Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа России:

Бескрайние снежные просторы тундры – это невероятная по своей красоте и разнообразию фауна. Белые медведи. На острове Врангеля находится самое большое поголовье белых медведей. Это киты. Вдоль берегов заповедника Берингии, который находится у нас, происходит зона миграции китов. Можно сделать селфи с китом. Гарантированная история, если доедете. Доедем, уверенно заявил наш Президент. За сотрудничество с этим дальним регионом с белорусской стороны отвечает министр спорта Сергей Ковальчук, который может сам многое рассказать о Чукотке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас это край несколько странный, нам трудно даже представить, что такое Чукотка, к сожалению. Но думаю, что жизнь не заканчивается, только начинается настоящая, и мы там побудем. Я удивился, что там служил, оказывается, аж 3 года служил там. Поэтому тоже не чужой человек на Чукотке. Думаю, что мало кто из россиян, начальников, 3 года бывал в этом прекрасном крае. Но ты там после этого не был, да?

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

Был. В прошлом году в августе я туда специально слетал. – Хотел упрекнуть его, что он, оказывается, там и не был, хоть ответственный.

– Слетал специально. Третья встреча у нас с Владиславом Гариевичем.

– Надо хорошо в отпуске, может быть, там побывать, посмотреть край весь этот. Чтобы не просто на ощупь мы там работали, а что-то нам подсказал как белорусский товарищ и министр, что нам делать там, чем заниматься.

Не сказать, что эта встреча лишь символичная, хотя в канун Дня единения наших народов грамотно спланирована. Получается, союз Минска и Москвы охватывает сразу два полушария, а наше сотрудничество – разную область интересов. У Беларуси есть большой интерес к сотрудничеству с Чукоткой – Лукашенко. В уникальном арктическом регионе проживает 50 тысяч человек. Для сравнения, это население белорусского Кобрина. На Чукотке добывают золото, серебро, уголь и занимаются оленеводством. Повсеместно вечная мерзлота, а под ней уникальный потенциал края. Чукотский автономный округ – один из ключевых минерально-сырьевых центров России.

Александр Лукашенко:

Край очень, очень интересный. И лично для меня, и для белорусов в том числе. Поэтому то, что у нас нет товарооборота практически, это беда. Так быть не должно (подробности). На Чукотке пивоваренный ячмень не вырастешь. Большая часть территории – за Северным полярным кругом. А для горнодобывающей отрасли – основы экономики региона, в сложнейших климатических условиях подходит именно белорусская техника. Белорусская техника хорошо зарекомендовала себя в сложных арктических условиях – губернатор Чукотки.

Здесь зима может длиться сразу три сезона. «Не моя погода», – призналась вице-премьер Наталья Петкевич... Я, конечно, посмотрела погоду. Она не моя, я честно скажу. ...Но благоприятный климат сотрудничества белорусы готовы создать. Об этом речь пошла на встречу в правительстве. Промышленность, культура и туризм: Наталья Петкевич провела встречу с российской делегацией.

Уже создана совместная группа по развитию сотрудничества. Завтра, 31 марта, состоится первое заседание. А сегодня подписано соглашение между правительствами Беларуси и Чукотского автономного округа России. Определены три направления: торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное.

Кстати, начальник Чукотки – однофамилец нашего министра промышленности. Владислав Кузнецов больше всего времени уделил знакомству с потенциалом белорусского машиностроения. В программе визита – серия деловых встреч. В райдере сотрудничество в сфере геологоразведки и промышленной кооперации, обмен продовольственными поставками и даже потенциальное участие белорусов в создании перегрузочного морского терминала. Нам предложили через Чукотку возить удобрения в страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Это сейчас актуально, особенно из-за событий на Ближнем Востоке.