Губернатор Чукотки: белорусская техника хорошо зарекомендовала себя в сложных арктических условиях

От поставок техники до туристических маршрутов – Беларусь открывает новые горизонты сотрудничества с Чукоткой. Александр Лукашенко сегодня, 30 марта, провел переговоры с губернатором этого российского региона Владиславом Кузнецовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Минска до Анадыря больше 6,5 тысяч километров, Чукотка – самая восточная часть России и всей Евразии. Это влияет на объемы торговли. Сейчас товарооборот небольшой, но потенциал для роста, безусловно, есть. Экономика региона во многом базируется на добыче полезных ископаемых: золота, серебра, угля, олова, нефти и газа. Для Беларуси Чукотка – пока в большинстве своем неизведанный край, но опыт взаимодействия с удаленными регионами России показывает, что сотрудничество возможно и эффективно. Беларусь готова серьезно расширять контакты с Чукоткой – от поставок надежной техники, адаптированной для сурового региона до совместных проектов в туризме. Лукашенко: у Беларуси есть большой интерес к сотрудничеству с Чукоткой.

В Беларусь делегация из Чукотского автономного округа прибыла на несколько дней. В ее составе – руководители департаментов экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры и спорта. У гостей – насыщенная деловая программа, включая посещение ведущих предприятий белорусской промышленности. Чукотка, где активно развивают горнодобывающую отрасль и обновляют парк пассажирской техники, заинтересована в поставках надежных машин, приспособленных к суровым условиям региона.