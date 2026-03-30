Губернатор Чукотки: белорусская техника хорошо зарекомендовала себя в сложных арктических условиях
От поставок техники до туристических маршрутов – Беларусь открывает новые горизонты сотрудничества с Чукоткой. Александр Лукашенко сегодня, 30 марта, провел переговоры с губернатором этого российского региона Владиславом Кузнецовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От Минска до Анадыря больше 6,5 тысяч километров, Чукотка – самая восточная часть России и всей Евразии. Это влияет на объемы торговли. Сейчас товарооборот небольшой, но потенциал для роста, безусловно, есть. Экономика региона во многом базируется на добыче полезных ископаемых: золота, серебра, угля, олова, нефти и газа.
Для Беларуси Чукотка – пока в большинстве своем неизведанный край, но опыт взаимодействия с удаленными регионами России показывает, что сотрудничество возможно и эффективно. Беларусь готова серьезно расширять контакты с Чукоткой – от поставок надежной техники, адаптированной для сурового региона до совместных проектов в туризме.
Лукашенко: у Беларуси есть большой интерес к сотрудничеству с Чукоткой.
В Беларусь делегация из Чукотского автономного округа прибыла на несколько дней. В ее составе – руководители департаментов экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры и спорта. У гостей – насыщенная деловая программа, включая посещение ведущих предприятий белорусской промышленности. Чукотка, где активно развивают горнодобывающую отрасль и обновляют парк пассажирской техники, заинтересована в поставках надежных машин, приспособленных к суровым условиям региона.
Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа России:
Чукотка – регион, который во многом занимается добычей полезных ископаемых. Это большая часть нашей экономики. В суровых условиях происходит эта работа, и, конечно, та техника, которая изготавливается здесь, в республике, она себя очень хорошо зарекомендовала, в том числе именно в этих сложных арктических условиях. Это и техника МАЗа, БЕЛАЗа. Также мы заинтересованы в технике Минского тракторного завода. Это все с коллегами из правительства мы проговаривали, и здесь у нас хорошая долгосрочная перспектива развития.
Чукотка приглашает Беларусь к активному сотрудничеству в туризме. Регион известен своей первозданной природой – белые медведи на льдинах, грациозные киты в арктических водах, с которыми гарантированно можно сделать селфи, и бескрайние тундры – это настоящий рай для любителей экстремального туризма, фотографов и тех, кто хочет изведать суровую, но удивительную Арктику.