Промышленность, культура и туризм: Наталья Петкевич провела встречу с российской делегацией

Перспективы расширения торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного взаимодействия Беларуси и Чукотки обсуждали сегодня, 30 марта, в правительстве. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела встречу с российской делегацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделили промышленной кооперации. Чукотка – регион, где горнодобывающая отрасль составляет основу экономики. Здесь получают 10 % российского золота, а в ближайшие годы запустят один из крупнейших в мире медных проектов. Горно-обогатительные комбинаты нуждаются в технике, которую производят в нашей стране.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы предлагаем не только саму технику, мы готовы делать ее, адаптированную под ваши условия и под ваши потребности, с полным сервисным обслуживанием. Мы параллельно предлагаем и с механизмом финансирования. Учитывая государственную программу, которая реализуется по развитию жилищно-коммунального хозяйства – от техники до лифтов, наполнения, трансформаторов, всего чего угодно, мы тоже можем вам предложить. Белорусская продукция, продукты питания – это уже бренд, известный во всем мире, в разных точках.