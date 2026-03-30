Лукашенко: у Беларуси есть большой интерес к сотрудничеству с Чукоткой

От Минска до Анадыря больше 6,5 тысяч километров, Чукотка – самая Восточная часть России и всей Евразии. Это влияет на объемы торговли. Сейчас товарооборот небольшой, но потенциал для роста, безусловно есть. Экономика региона во многом базируется на добыче полезных ископаемых: золота, серебра, угля, олова, нефти и газа. Для Беларуси Чукотка – пока в большинстве своем неизведанный край, но опыт сотрудничества с удаленными регионами России уже давно есть и хорошо отработан на практике. Поэтому и с Чукоткой Беларусь настроена серьезно расширять двусторонние контакты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, интерес у нас большой к этому краю. Неизведанный край и для нас тоже, поэтому очень рассчитываем, что вы будете нашим человеком на Чукотке, если надо будет что-то посоветовать нам, чем там заниматься. А вообще, все, что есть у вас, того нет у нас. Что мы можем предложить Чукотке, вы в этом очень нуждаетесь. Не могу сказать, что того нет в России, что есть у нас. Конечно, в России много чего есть, но мы постараемся конкурировать с соответствующей российской продукцией, чтобы вас заинтересовать в нас.

Край очень, очень интересный. И лично для меня, и для белорусов в том числе. То, что у нас нет товарооборота практически, это беда. Так быть не должно. Поэтому в правительстве надо сегодня договориться, как будем сотрудничать дальше. Мы, конечно, понимаем, что на Чукотке огромное количество людей жить не могут, но там наши люди. Там наши люди, которые хотят нормально жить, и богатейший край. Поэтому надо развиваться, надо заниматься этим краем. Я с удовольствием вас ждал, что вы приедете, я вас приветствую в Беларуси. Дай бог, чтобы у вас там, на самом краю нашего Отечества, все сложилось для нас. Это очень важно.

В Беларусь делегация из Чукотского автономного округа прибыла на несколько дней. В составе – руководители департаментов экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры и спорта. В эти дни пройдет насыщенная деловая программа, включая посещение ведущих предприятий белорусской промышленности. Чукотка, где активно развивают горнодобывающую отрасль и обновляют парк пассажирской техники, заинтересована в поставках надежных машин, приспособленных к суровым условиям региона.