Новости по тегу #Владислав Кузнецов

Президент провел переговоры с губернатором Чукотки.
Чукотка – пока в большинстве своем неизведанный край, но опыт взаимодействия с удаленными регионами России показывает, что сотрудничество возможно и эффективно.
Несмотря на то, что Беларусь и Чукотку разделяют тысячи километров, это не является помехой для сотрудничества. Его укрепление – главная цель визита губернатора этого российского региона в Минск.
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