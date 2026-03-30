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Новости по тегу #Владислав Кузнецов

«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи
30 марта 2026 17:04

«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи

Губернатор Чукотки: белорусская техника хорошо зарекомендовала себя в сложных арктических условиях
30 марта 2026 13:35

Губернатор Чукотки: белорусская техника хорошо зарекомендовала себя в сложных арктических условиях

В Беларусь прибыл губернатор Чукотского автономного округа России
30 марта 2026 07:30

В Беларусь прибыл губернатор Чукотского автономного округа России

Владимир Путина прибыл с рабочим визитом на Чукотку
10 января 2024 12:11

Владимир Путина прибыл с рабочим визитом на Чукотку

«Мне нравится сегодняшнее меню». Ученик рассказал о плюсах и минусах школьной столовой
31 января 2023 11:57

«Мне нравится сегодняшнее меню». Ученик рассказал о плюсах и минусах школьной столовой

Бокс. Белорусы завоевали три серебряные медали на I Играх стран СНГ
06 сентября 2021 13:07

Бокс. Белорусы завоевали три серебряные медали на I Играх стран СНГ