Александр Лукашенко о «тайной» инаугурации: все бы говорили, что там сожгли депутатов

Новости Беларуси. Стены университета – это не место для политических митингов. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 января на встрече с белорусскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на вопросы молодежи, он приехал в Белгосуниверситет.

Похоже, что многие вопросы студентов Президент предвосхищает, выражая свое отношение к обстановке в стране и мире. Так, Александр Лукашенко высказался о прошедшей в сентябре 2020 года инаугурации. Президент ответил на домыслы о тайном характере мероприятия и рассказал о готовящейся провокации накануне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали (это же не секрет): инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел.