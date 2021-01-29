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Александр Лукашенко о «тайной» инаугурации: все бы говорили, что там сожгли депутатов

29 января 2021 11:39
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Новости Беларуси. Стены университета – это не место для политических митингов. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 января на встрече с белорусскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на вопросы молодежи, он приехал в Белгосуниверситет.   

Александр Лукашенко о «тайной» инаугурации: все бы говорили, что там сожгли депутатов-1

Похоже, что многие вопросы студентов Президент предвосхищает, выражая свое отношение к обстановке в стране и мире. Так, Александр Лукашенко высказался о прошедшей в сентябре 2020 года инаугурации. Президент ответил на домыслы о тайном характере мероприятия и рассказал о готовящейся провокации накануне.  

Александр Лукашенко о «тайной» инаугурации: все бы говорили, что там сожгли депутатов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали (это же не секрет): инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел.  

Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки (читайте здесь).  

# Инаугурация # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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