«Передайте вице-премьеру координаты». Какие предложения студентов заинтересовали Президента Беларуси?

Новости Беларуси. На встрече со студентами БГУ некоторые предложения Президент взял на карандаш: чтобы в армии служили исходя из полученных навыков, а пустующие объекты безвозмездно передавали под молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А вот вице-премьер как раз здесь есть – возьми координаты и обрати внимание на это, это вопрос правительства. Поэтому передайте вице-премьеру координаты. Если, конечно, вы серьезно говорите, мы рассмотрим предложение ваше и ваших товарищей.