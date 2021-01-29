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«Передайте вице-премьеру координаты». Какие предложения студентов заинтересовали Президента Беларуси?

29 января 2021 20:10
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Новости Беларуси. На встрече со студентами БГУ некоторые предложения Президент взял на карандаш: чтобы в армии служили исходя из полученных навыков, а пустующие объекты безвозмездно передавали под молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Передайте вице-премьеру координаты». Какие предложения студентов заинтересовали Президента Беларуси?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вот вице-премьер как раз здесь есть – возьми координаты и обрати внимание на это, это вопрос правительства. Поэтому передайте вице-премьеру координаты. Если, конечно, вы серьезно говорите, мы рассмотрим предложение ваше и ваших товарищей.

«Передайте вице-премьеру координаты». Какие предложения студентов заинтересовали Президента Беларуси?-4

– Хорошо, спасибо большое.
– А вопрос очень правильный, мы этим как раз и занимаемся сейчас.
– Спасибо.

«Передайте вице-премьеру координаты». Какие предложения студентов заинтересовали Президента Беларуси?-7

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# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Игорь Петришенко # Фотофакт

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