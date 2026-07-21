Спасены 95 человек – о происшествиях на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД

Алина Трус, корреспондент:

Столица живет в ритме жарких дней. Солнце не сбавляет накала ни на минуту. Многие белорусы только рады погоде, а чтобы спастись от зноя, отправляются к воде. В городе оборудованы 23 пляжные локации для отдыха.

Все эти места под присмотром спасателей. Мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила, а цена беспечности крайне высока.