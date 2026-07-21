Спасены 95 человек – о происшествиях на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД

Алина Трус, корреспондент:
Столица живет в ритме жарких дней. Солнце не сбавляет накала ни на минуту. Многие белорусы только рады погоде, а чтобы спастись от зноя, отправляются к воде. В городе оборудованы 23 пляжные локации для отдыха.
Все эти места под присмотром спасателей. Мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила, а цена беспечности крайне высока.
Анна Новикова, официальный представитель Республиканского совета РГОО «Белорусское республиканское общество спасания на водах»:
В Республике Беларусь у нас с начала купального сезона действует 518 мест для отдыха граждан, где они безопасно могут покупаться. По происшествиям на данный момент с начала года у нас снижение на 12 %. Также у нас спасены 95 человек, 57 из которых спасены работниками ОСВОД.
Работники ОСВОД регулярно проводят профилактические мероприятия с отдыхающими, дежурят сутками. В жару на пляжах не протолкнуться. Минское море, Цнянка, Вяча – одни из самых популярных локаций у минчан.
Подробности в видео.