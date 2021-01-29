Александр Лукашенко: выбьют они меня из этой обоймы – страна перевернётся

Новости Беларуси. Во время встречи в БГУ было много разговоров про сильную власть и роль Лукашенко в истории Беларуси. Лидер – это не только о возможностях, прежде всего это об ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам готовили этот Майдан. И сейчас бьют. По кому бьют? Спросите у него – бьют по Лукашенко. Почему? Очень правильно делают. Пока живой Лукашенко, ничего у вас не получится, у них не получится. Выбьют они меня из этой обоймы – страна перевернется. Потому что у нас Конституция такая, все завязано на главу государства.