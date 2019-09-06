Прямой эфир

Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию

06 сентября 2019 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 сентября с юбилеем жителей Бреста приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»

Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На фотографии из космоса, сделанной нашим соотечественником Олегом Новицким, ночной Брест напоминает огненную птицу, расправившую крылья. Этот снимок словно отображает судьбу нашего города. Города, который не желал покоряться захватчикам и не единожды сгорал, к сожалению, дотла, но, как мифический феникс, возрождался из пепла, становясь еще красивее и сильнее.

Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию-4

В этот торжественный день я желаю вам сохранить уникальную атмосферу Бреста, стремление к прогрессу, умение трудиться на благо своего города и всей Беларуси, передать эти ценности своим детям, научить их так же любить малую родину и сберечь лучшие традиции на многие века вперед. И пусть ангел-хранитель, которого вы подарили городу в честь этого замечательного юбилея, защищает прошлое, настоящее, будущее. Хранит каждого из нас.

Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию-7

Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию-9



После выступления глава государства подарил Бресту и его жителям Радзивиловскую Библию. Религиозный фолиант был напечатан в XV веке в первой на территории современной Беларуси типографии. По мнению Президента, святыня будет служить оберегом для жителей приграничного Бреста.

«Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей

Брестчане подарили Президенту Беларуси макет моста

# К 1000-летию города Бреста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брестчане подарили Президенту Беларуси макет моста
06 сентября 2019 11:57

Брестчане подарили Президенту Беларуси макет моста

«Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей
06 сентября 2019 11:49

«Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей

Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске
06 сентября 2019 09:58

Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске