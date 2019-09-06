Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию

Новости Беларуси. 6 сентября с юбилеем жителей Бреста приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»
Новости Беларуси. 6 сентября с юбилеем жителей Бреста приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На фотографии из космоса, сделанной нашим соотечественником Олегом Новицким, ночной Брест напоминает огненную птицу, расправившую крылья. Этот снимок словно отображает судьбу нашего города. Города, который не желал покоряться захватчикам и не единожды сгорал, к сожалению, дотла, но, как мифический феникс, возрождался из пепла, становясь еще красивее и сильнее.
В этот торжественный день я желаю вам сохранить уникальную атмосферу Бреста, стремление к прогрессу, умение трудиться на благо своего города и всей Беларуси, передать эти ценности своим детям, научить их так же любить малую родину и сберечь лучшие традиции на многие века вперед. И пусть ангел-хранитель, которого вы подарили городу в честь этого замечательного юбилея, защищает прошлое, настоящее, будущее. Хранит каждого из нас.
После выступления глава государства подарил Бресту и его жителям Радзивиловскую Библию. Религиозный фолиант был напечатан в XV веке в первой на территории современной Беларуси типографии. По мнению Президента, святыня будет служить оберегом для жителей приграничного Бреста.