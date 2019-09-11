«Первый приезд для нас оказался чем-то невероятным». Больше 2 тысяч туристов приехали на тысячелетие Бреста
Новости Беларуси. Больше двух тысяч туристов приехали без виз на тысячелетие Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого наплыва гостей за одну декаду в городе раньше не было. Местные гостиницы были заполнены до отказа задолго до миллениума.
В основном город над Бугом посещали ближайшие соседи – поляки, немцы, литовцы.
Туристы не только любовались красотами города, но и активно участвовали в велопробегах и спортивных турнирах.
Гжегож Задуминьски, турист (Польша):
Первый приезд в Брест для нас оказался чем-то невероятным! Мы приятно удивлены, что все вокруг доброжелательны и дружелюбны. Иногда слышишь разное о соседях, но многое из этого неправда. Все, что здесь происходит, что мы видим своими глазами, можно описать одним словом – дружба.
Илона Задуминьска, турист (Польша):
Очень нравится, что здесь везде порядок и очень много людей. Такое смешение самых разных народов и национальностей. Это замечательно!
Кстати, в прошлом году без визовых формальностей в Брест приехали 18 тысяч гостей. Эта планка преодолена ещё в августе.
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