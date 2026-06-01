Плюс 45 млн голодающих! Как конфликт на Ближнем Востоке приближает мир к продовольственной катастрофе
Продовольственная безопасность, вне всяких сомнений, в современном турбулентном мире – один из главных маркеров стабильности государств и целых регионов. Едва ли нужно кому-то объяснять, как работает цепочка причинно-следственных связей: война – голод. И ближневосточный конфликт – чудовищно яркое тому подтверждение, отметили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом смысле сегодня, в первый день лета, есть повод вспомнить вот это весеннее предупреждение ООН о том, что если к июню «потушить горячую точку не удастся», то число голодающих на планете прирастет еще на 45 миллионов человек. Июнь наступил, а конфликт, увы, и ныне там.
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И эти новые 45 миллионов человек – добавка к 319 миллионам, которые сегодня в разных регионах планеты регулярно и системно недоедают. А эта цифра – уже исторический рекорд. И, похоже, к очередному антирекорду масштабов голода ведут мир именно те, кто продолжает греть руки на военном костре Ближнего Востока, подбрасывая туда все новые порции «дров».
Закрытие Ормузского пролива, перебои с поставками удобрений, галопирующие цены на топливо, сорванная или не в полных объемах проведенная посевная кампания во многих регионах (а ведь именно на этот особенно чувствительный период пришелся разгар конфликта) – едва ли все эти аргументы вместо масла смогут «намазать на хлеб» те самые миллионы недоедающих.
Но особенность ситуации в том, что это не работает по щелчку пальца. Опасность этой социальной «бомбы замедленного действия» в ее отложенном эффекте. Пока в шаге от продовольственной катастрофы мир удерживает неплохой запас зерна – без малого миллиард тонн, но они накоплены в предыдущие относительно спокойные годы.
А вот сдетонирует эта бомба, как утверждают эксперты, в конце нынешнего и в следующем году, когда запасы «сытого периода» закончатся, а в цену хлеба будут заложены все сегодняшние заоблачные тарифы на топливо, удобрения, а значит, и на зерно. И оно, похоже, становится золотым.
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Но не только ближневосточный фактор отбирает хлеб у тех, кто видит его не каждый день. Санкционные стрелы в отношении белорусских и российских производителей минеральных удобрений в этом смысле – тоже фактический «выстрел» по миллионам голодающих. Но едва ли их человеческие интересы берут в расчет те, кто принимает в Брюсселе подобные решения.
Как и не берут в расчет интересы своих же европейских сельхозпроизводителей, для которых каждый цент в цене на удобрения – вопрос выживаемости. Решительный протест фермеров против заградительных пошлин на сельхоздобавки из Беларуси и России, ожидаемо, не был услышан. Что же, для Брюсселя политические интриги важнее экономической целесообразности и интересов своих же граждан.