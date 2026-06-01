Плюс 45 млн голодающих! Как конфликт на Ближнем Востоке приближает мир к продовольственной катастрофе

Продовольственная безопасность, вне всяких сомнений, в современном турбулентном мире – один из главных маркеров стабильности государств и целых регионов. Едва ли нужно кому-то объяснять, как работает цепочка причинно-следственных связей: война – голод. И ближневосточный конфликт – чудовищно яркое тому подтверждение, отметили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом смысле сегодня, в первый день лета, есть повод вспомнить вот это весеннее предупреждение ООН о том, что если к июню «потушить горячую точку не удастся», то число голодающих на планете прирастет еще на 45 миллионов человек. Июнь наступил, а конфликт, увы, и ныне там. Европа больше всех страдает из-за нехватки топлива. Что будет с ценами дальше? Читайте здесь.

И эти новые 45 миллионов человек – добавка к 319 миллионам, которые сегодня в разных регионах планеты регулярно и системно недоедают. А эта цифра – уже исторический рекорд. И, похоже, к очередному антирекорду масштабов голода ведут мир именно те, кто продолжает греть руки на военном костре Ближнего Востока, подбрасывая туда все новые порции «дров». Закрытие Ормузского пролива, перебои с поставками удобрений, галопирующие цены на топливо, сорванная или не в полных объемах проведенная посевная кампания во многих регионах (а ведь именно на этот особенно чувствительный период пришелся разгар конфликта) – едва ли все эти аргументы вместо масла смогут «намазать на хлеб» те самые миллионы недоедающих.

Но особенность ситуации в том, что это не работает по щелчку пальца. Опасность этой социальной «бомбы замедленного действия» в ее отложенном эффекте. Пока в шаге от продовольственной катастрофы мир удерживает неплохой запас зерна – без малого миллиард тонн, но они накоплены в предыдущие относительно спокойные годы. А вот сдетонирует эта бомба, как утверждают эксперты, в конце нынешнего и в следующем году, когда запасы «сытого периода» закончатся, а в цену хлеба будут заложены все сегодняшние заоблачные тарифы на топливо, удобрения, а значит, и на зерно. И оно, похоже, становится золотым. Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды – подробности.