В дни миллениума в Бресте родились 29 детей

Новости Беларуси. В Бресте в дни празднования 1000-летия города родились 29 детей, и это лучший подарок к миллениуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На свет появились 13 мальчиков и 16 девочек, среди них есть одна двойня.
Новости Беларуси. В Бресте в дни празднования 1000-летия города родились 29 детей, и это лучший подарок к миллениуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На свет появились 13 мальчиков и 16 девочек, среди них есть одна двойня.
В Бресте количество родов остается стабильно высоким – по этому показателю город над Бугом среди лидеров в стране. В праздничные дни здесь созданы и 64 новые семьи.