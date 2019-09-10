В дни миллениума в Бресте родились 29 детей

Новости Беларуси. В Бресте в дни празднования 1000-летия города родились 29 детей, и это лучший подарок к миллениуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свет появились 13 мальчиков и 16 девочек, среди них есть одна двойня.