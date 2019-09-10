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В дни миллениума в Бресте родились 29 детей

10 сентября 2019 06:39
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Новости Беларуси. В Бресте в дни празднования 1000-летия города родились 29 детей, и это лучший подарок к миллениуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свет появились 13 мальчиков и 16 девочек, среди них есть одна двойня.

В дни миллениума в Бресте родились 29 детей-1

В Бресте количество родов остается стабильно высоким – по этому показателю город над Бугом среди лидеров в стране. В праздничные дни здесь созданы и 64 новые семьи.

# К 1000-летию города Бреста # общество # Фотофакт

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