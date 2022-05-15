Своего среди чужих узнают по «фирменным» тату. Кто в Беларуси придерживается нацизма и какие взгляды у этих людей?

Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

И вот свежее тому подтверждение – Владимир Зеленский публикует в соцсетях пост ко Дню Победы, Победы над нацизмом, прикрепляя фото, на котором украинский военный с шевроном дивизии СС «Мертвая голова». После президент жовто-блакитной сообразил, что это не совсем та картинка. Пост отредактировали, но осадочек остался. Случаи проявления национализма фиксируются и в Беларуси. Но у нас ситуация в корне отличается. Во-первых, это единичные случаи, которые пресекаются; а во-вторых, правоохранители держат ситуацию на постоянном контроле и спуску никому не дают. Продолжит Константин Герцев. На первом плане заводящий, позади шеренга организованных парней, ритмично скандирующих «Один за всех и все за одного!» Нет, это не фанаты «Трех мушкетеров».

На экране околофутбольное движение «Ультрас», для них провокации и стычки с правоохранителями куда более знакомое и интересное занятие. В августе 2020-го они должны были стать ударной силой уличных беспорядков. ГУБОПиК про движение «Ультрас» в Беларуси: мы решительно настроены, будем идти до конца по искоренению. Подробнее здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

Футбол для Беларуси никогда не был чуждым видом спорта. В начале 1990-х в нашу страну приходит агрессивное фанатское движение «Ультрас». За образец взяли баварский опыт. Ничего не напоминает? Сейчас мы на трибунах столичного стадиона «Динамо» – настоящий храм футбола для всех белорусов. В 2000-х нецензурные кричалки, дымовые шашки и драки – обязательные атрибуты каждого матча. За последние пять лет ситуация изменилась. Настоящих махачей вы здесь больше не увидите. Подход к болельщикам поменяли в корне. Для «Ультрас» игра на поле всегда имела второстепенное значение. Так называемая околофутбольная жизнь куда интереснее: постоянные выезды заграницу, профессиональная физическая подготовка, спарринги с летальным исходом – для них это философия жизни. И ее они готовы защищать. Своего среди чужих они узнают по «фирменным» тату, чаще всего нацистского толка. В основе их идеологии, как и в гитлеровской Германии, лежат принципы разделения на классы.

Одного из сторонников философии классового разделения на днях задержали в Минске. И не скажешь, что ему чего-то не хватает: семья, недвижимость, успешный бизнес: в лучшие времена в активе 25 столичных квартир (читайте далее). После событий августа 2020-го большинство ультраправых фанатов нашли новую родину в Украине. Идеи, прописанные в «Майн кампфе», здесь давно в почете. Ужасы и издевательства над мирными жителями Мариуполя не поддаются описанию – в городе засел националистический полк «Азов». Военный журналист: я очень много собрал свидетельств зверств в отношении русскоговорящих. Читайте здесь.

Батальон Кастуся Калиновского – гордость для украинских медиа. Солдаты этого подразделения пестрят в каждом новостном выпуске. Но для белорусских силовиков это вполне знакомые лица. ГУБОПиК о Батальоне Калиновского: у них нет будущего. Они либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены. Подробнее здесь.

Открытые попытки пропагандировать нацизм были и в Беларуси. Один из самых молодых городов страны – Новополоцк. Здесь в 2010 году деятельность развернула ультраправая молодежь. Пытаясь разобраться, кто автор вот этих вандально-экстремистских надписей, правоохранители вышли на целую ОПГ, где открыто пропагандировали и публично демонстрировали запрещенную символику. Откуда в Беларуси ультраправая молодежь, от которой в шоке даже силовики, читайте здесь.

Ольга Коршун:

Еще немного лучше понимаешь, где корни всего происходящего, когда смотришь, к примеру, вот на такие фотографии. Это одно из зданий Военно-морской академии США в Калифорнии. Архитектура как бы намекает, почему нынешнее руководство Соединенных Штатов открыто поддерживает националистов в Украине.