ГУБОПиК о Батальоне Калиновского: у них нет будущего, они либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены
Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Батальон Кастуся Калиновского – гордость для украинских медиа. Солдаты этого подразделения пестрят в каждом новостном выпуске. Но для белорусских силовиков это вполне знакомые лица.
Знакомьтесь: командир Игорь Янков, для своих Янки, уроженец Минска. В попытке избежать уголовной ответственности за события августа 2020 года уехал в незалежную. Для собственных родителей далеко не пример благоразумия. Отец связь с сыном не поддерживает, периодически отслеживает в соцсетях: ролики выходят, значит, живой.
Весь русский мир погибнет вместе с тобой.
Белорусскими правоохранителями распознаны более 100 членов так называемого Батальона Калиновского. В первых рядах нашли и бывшего неоднократно судимого лидера фанатов столичного «Динамо» по прозвищу Пума.
Михаил Бедункевич, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:
Я скажу даже с точки зрения их среды, у него не безупречная репутация. Они воевать не то что не умеют, они даже и не собираются. Они сейчас выполняют определенную роль, потому что находятся, в принципе, в зависимом положении. Они находятся за рубежом, будущего у них нет, перспектив у них нет. Чтобы какие-то привилегии, бонусы заработать, перед ними стоят условия для участия в этом движении. При активных боевых действиях, думаю, они либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены.
Военный журналист: я очень много собрал свидетельств зверств в отношении русскоговорящих. Читайте здесь.