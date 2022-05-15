ГУБОПиК о Батальоне Калиновского: у них нет будущего, они либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены

Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Батальон Кастуся Калиновского – гордость для украинских медиа. Солдаты этого подразделения пестрят в каждом новостном выпуске. Но для белорусских силовиков это вполне знакомые лица.