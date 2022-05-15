ГУБОПиК про движение «Ультрас» в Беларуси: мы решительно настроены, будем идти до конца по искоренению

Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

И вот свежее тому подтверждение – Владимир Зеленский публикует в соцсетях пост ко Дню Победы, Победы над нацизмом, прикрепляя фото, на котором украинский военный с шевроном дивизии СС «Мертвая голова». После президент жовта-блакитной сообразил, что это не совсем та картинка. Пост отредактировали, но осадочек остался. Случаи проявления национализма фиксируются и в Беларуси. Но у нас ситуация в корне отличается. Во-первых, это единичные случаи, которые пресекаются, а во-вторых, правоохранители держат ситуацию на постоянном контроле и спуску никому не дают. Продолжит Константин Герцев.

На первом плане заводящий, позади шеренга организованных парней, ритмично скандирующих «Один за всех и все за одного!» Нет, это не фанаты «Трех мушкетеров». На экране околофутбольное движение «Ультрас», для них провокации и стычки с правоохранителями куда более знакомое и интересное занятие. В августе 2020-го они должны были стать ударной силой уличных беспорядков. Использование членов околофутбольного движения «Ультрас» оппозиционными силами очень выгодно

Михаил Бедункевич, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Их использование оппозиционными силами очень выгодно по этой причине. И во-вторых, что их не жалко. Это расходный материал. То есть они сядут, если цель не будет достигнута. Ну да, туда им и дорога. Это все как и государственные люди могут сказать, так и те люди, которые являются предателями нашей страны. Мы это видим в их действиях. Люди садятся, они получают дивиденды.