Прямой эфир

ГУБОПиК про движение «Ультрас» в Беларуси: мы решительно настроены, будем идти до конца по искоренению

15 мая 2022 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
И вот свежее тому подтверждение – Владимир Зеленский публикует в соцсетях пост ко Дню Победы, Победы над нацизмом, прикрепляя фото, на котором украинский военный с шевроном дивизии СС «Мертвая голова». После президент жовта-блакитной сообразил, что это не совсем та картинка. Пост отредактировали, но осадочек остался.

Случаи проявления национализма фиксируются и в Беларуси. Но у нас ситуация в корне отличается. Во-первых, это единичные случаи, которые пресекаются, а во-вторых, правоохранители держат ситуацию на постоянном контроле и спуску никому не дают.

Продолжит Константин Герцев.

ГУБОПиК про движение «Ультрас» в Беларуси: мы решительно настроены, будем идти до конца по искоренению-1

На первом плане заводящий, позади шеренга организованных парней, ритмично скандирующих «Один за всех и все за одного!» Нет, это не фанаты «Трех мушкетеров». На экране околофутбольное движение «Ультрас», для них провокации и стычки с правоохранителями куда более знакомое и интересное занятие. В августе 2020-го они должны были стать ударной силой уличных беспорядков.

Использование членов околофутбольного движения «Ультрас» оппозиционными силами очень выгодно

ГУБОПиК про движение «Ультрас» в Беларуси: мы решительно настроены, будем идти до конца по искоренению-4

Михаил Бедункевич, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:
Их использование оппозиционными силами очень выгодно по этой причине. И во-вторых, что их не жалко. Это расходный материал. То есть они сядут, если цель не будет достигнута. Ну да, туда им и дорога. Это все как и государственные люди могут сказать, так и те люди, которые являются предателями нашей страны. Мы это видим в их действиях. Люди садятся, они получают дивиденды.

ГУБОПиК про движение «Ультрас» в Беларуси: мы решительно настроены, будем идти до конца по искоренению-7

«Таких людей не единицы. Мы их знаем, мы с ними боремся»

Для «Ультрас» игра на поле всегда имела второстепенное значение. Так называемая околофутбольная жизнь куда интереснее: постоянные выезды за границу, профессиональная физическая подготовка, спарринги с летальным исходом – для них это философия жизни. И ее они готовы защищать. Своего среди чужих они узнают по «фирменным» тату, чаще всего нацистского толка. В основе их идеологии, как и в гитлеровской Германии, лежат принципы разделения на классы.

ГУБОПиК про движение «Ультрас» в Беларуси: мы решительно настроены, будем идти до конца по искоренению-10

Михаил Бедункевич:
Таких людей не единицы. Мы их знаем, мы с ними боремся. Мы проводим работу по установлению таких лиц, по их возможной изоляции, по возможному идеологическому воздействию в их сторону. Но, к сожалению, не все это понимают.

«Им предлагается всем выводить эти татуировки, забивать, менять»

Михаил Бедункевич:
И мы решительно настроены. Мы будем идти до конца фактически по искоренению. Им предлагается всем выводить эти татуировки, забивать, менять.

Читайте также:

«Являюсь приверженцем нацизма». Откуда в Беларуси ультраправая молодежь, от которой в шоке даже силовики?

ГУБОПиК о Батальоне Калиновского: у них нет будущего. Они либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены

Военный журналист: я очень много собрал свидетельств зверств в отношении русскоговорящих

# Нацизм # общество # Ольга Коршун # Михаил Бедункевич # Константин Герцев # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Своего среди чужих узнают по «фирменным» тату. Кто в Беларуси придерживается нацизма и какие взгляды у этих людей?
15 мая 2022 19:49

Своего среди чужих узнают по «фирменным» тату. Кто в Беларуси придерживается нацизма и какие взгляды у этих людей?

«Была очень страшная война». Семья белорусов о том, что для них значит 9 Мая и почему каждый год ходит на парад
15 мая 2022 19:47

«Была очень страшная война». Семья белорусов о том, что для них значит 9 Мая и почему каждый год ходит на парад

Прямую трансляцию посмотрели больше 1 млн человек. В Беларуси подвели итоги празднования 9 Мая
15 мая 2022 19:45

Прямую трансляцию посмотрели больше 1 млн человек. В Беларуси подвели итоги празднования 9 Мая