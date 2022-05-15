«Являюсь приверженцем нацизма». Откуда в Беларуси ультраправая молодёжь, от которой в шоке даже силовики?

Новости Беларуси. Открытые попытки пропагандировать нацизм были и в Беларуси. Один из самых молодых городов страны – Новополоцк. Здесь в 2010 году деятельность развернула ультраправая молодежь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пытаясь разобраться, кто автор вот этих вандально-экстремистских надписей, правоохранители вышли на целую ОПГ, где открыто пропагандировали и публично демонстрировали запрещенную символику.

Был подписан на экстремистские Telegram-каналы. Также способствовал дезинформации 28 февраля 2022 года. Находился во фрунзенском военкомате, после чего отправил сообщения в экстремистский канал о том, что в военкомате находятся 70 человек на мобилизацию в Украину, что является неправдой. Отправлял своим друзьям, знакомым экстремистскую символику в чаты, свастики, кельтский крест и другие разные. Сам являюсь приверженцем нацизма.

Вот такая поломка генетического кода нации. Слабопамятные вновь поражены коричневой чумой. Иммунную систему атакуют и подпитывают прозападные идеи. И здесь как нельзя кстати: в семье не без урода. С адептами нацизма, подчеркнем, их все же ничтожно мало, поступают хоть и не по законам военного времени, но так же сурово – вакцинируют антидотом – законодательной справедливостью. Ведь в стране, где так отважно деды гнали фашистскую нечисть, ее возрождение просто невозможно.