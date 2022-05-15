Военный журналист: я очень много собрал свидетельств зверств в отношении русскоговорящих

Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После событий августа 2020-го большинство ультраправых фанатов нашли новую родину в Украине. Идеи, прописанные в «Майн кампфе», здесь давно в почете. Ужасы и издевательства над мирными жителями Мариуполя не поддаются описанию – в городе засел националистический полк «Азов».