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Военный журналист: я очень много собрал свидетельств зверств в отношении русскоговорящих

15 мая 2022 17:41
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Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После событий августа 2020-го большинство ультраправых фанатов нашли новую родину в Украине. Идеи, прописанные в «Майн кампфе», здесь давно в почете. Ужасы и издевательства над мирными жителями Мариуполя не поддаются описанию – в городе засел националистический полк «Азов».

Военный журналист: я очень много собрал свидетельств зверств в отношении русскоговорящих-1

Алексей Дегтярев, российский военный журналист:
Я очень много собрал свидетельств именно зверств вот этих товарищей в отношении русскоговорящих людей. Это касается и Мариуполя, это касается городов Луганской Народной Республики, где действовал батальон «Айдар». У меня были публикации за 2017 год, когда действительно люди зверствовали. В основном уши, кто не согласен с политикой киевского тогда официального режима. Да и сейчас люди, которые хоть какое-то отношение имели к России или у них кто-то жил, или они разговаривают на русском языке, просто за это происходит травля.

# Международная политика # Константин Герцев # Фотофакт

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