Действительно ли в посёлке Тереховка приказали освободить жильё? Пообщались с местным жителем

Сложившаяся ситуация стала поводом для очередной волны фейков и провокационных сообщений. В деструктивных Telegram-чатах развязана полноценная информационная война. Население намеренно вводят в заблуждение. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.