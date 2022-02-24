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Действительно ли в посёлке Тереховка приказали освободить жильё? Пообщались с местным жителем

24 февраля 2022 14:41
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Сложившаяся ситуация стала поводом для очередной волны фейков и провокационных сообщений. В деструктивных Telegram-чатах развязана полноценная информационная война. Население намеренно вводят в заблуждение. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действительно ли в посёлке Тереховка приказали освободить жильё? Пообщались с местным жителем-1

Так, утром 24 февраля на одном из интернет-ресурсов появилась информация о том, что в поселке Тереховка Добрушского района местным жителям приказали освободить жилье, якобы были слышны выстрелы и сирены. Однако на улице никакой паники. Сегодня люди, как обычно, пошли на работу.

Действительно ли в посёлке Тереховка приказали освободить жильё? Пообщались с местным жителем-4

– В основном люди спокойны. Сами видите…
– Вещи не собираете, не эвакуируетесь?
– Ни за что в жизни, не дождутся.

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# Международная политика # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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