Украинский военный помог двум раненым бойцам РФ и сдался в плен

Украинский солдат, мобилизованный из Запорожья, рассказал о том, как попал в плен в городе Теткино Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По словам военнослужащего, в мае его группа попала под удар беспилотного летательного аппарата на линии разграничения, и он оказался единственным выжившим.

Три дня он скрывался в подвале, куда к нему спустился раненый российский солдат. Невзирая на угроз гранатой, украинский солдат предложил помощь и заявил о готовности сдаться.

Он оказал ему первую помощь, а позже в подвал пришел второй раненый российский солдат. Они остались там на ночь втроем, а утром третий солдат отвел их к своему командиру. Украинец утверждает, что помогал нести раненого.

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