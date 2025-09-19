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В Германии предложили платить по 15 евро за визит к врачу

19 сентября 2025 10:28
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В Германии вновь разгорелась дискуссия о введении платы за посещение врача. Причина – огромный дефицит в бюджетах государственных медицинских клиник, достигающий 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки боятся идти в поликлиники из-за больших очередей.

В Германии предложили платить по 15 евро за визит к врачу-2

Экономисты предлагают конкретные меры. Они уверены, что введение платы в размере 15 евро за каждый визит к врачу сократит количество необоснованных обращений и снизит бюджетную нагрузку. Для социально уязвимых пациентов предлагается предусмотреть компенсацию.

Отметим, что подобная практика уже существовала в Германии с 2004 по 2012 годы. Однако от нее отказались из-за бюрократии и недовольства граждан. Предлагается также ускорить цифровизацию медицины, повсеместно внедряя электронные карты пациентов и расширяя телемедицину. Такой комплекс мер якобы позволит сэкономить до 18 миллиардов евро в год. Однако эксперты уверены, что люди, опасаясь расходов на визит к врачу, будут заниматься самолечением, что повлечет за собой еще большие траты на здравоохранение.

# Медицина # Международная политика # Кризис в ЕС

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