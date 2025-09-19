Прямой эфир

Спутник «Бион-М» с живыми организмами на борту приземлился в Оренбургской области

19 сентября 2025 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Миссия выполнена. Из космоса вернулся спутник «Бион-М» с мышами, мухами и семенами ивьевских помидоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роскосмос опубликовал кадры приземления спускаемого аппарата в Оренбургской области.

Спутник «Бион-М» с живыми организмами на борту приземлился в Оренбургской области-2

Все живые организмы, которые были на борту в течение 30 суток, направят в Москву для дальнейшего исследования. Целью эксперимента является изучения воздействия радиации и невесомости на биологических объекты, в числе которых мыши, мухи, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Напомним, что среди них и семена томатов, собранные в Ивье с участием школьников. В рамках союзного проекта они участвуют в эксперименте, который поможет найти человечеству ключ к освоению новых планет.

В Беларуси готовятся выращивать космические помидоры! Рассказываем о необычном исследовании.

# Овощи и фрукты # Космос # Наука

Другие новости рубрики

Все новости
Рост заболеваемости ОРВИ ожидается в Беларуси в октябре – медики напоминают о методах профилактики
19 сентября 2025 10:41

Рост заболеваемости ОРВИ ожидается в Беларуси в октябре – медики напоминают о методах профилактики

ГПК: въезда в Евросоюз ожидают свыше 1,3 тысяч большегрузов
19 сентября 2025 10:31

ГПК: въезда в Евросоюз ожидают свыше 1,3 тысяч большегрузов

Психолог Алёна Дзиодзина объяснила позицию Лукашенко, что Президентом должен быть «крепкий мужик»
19 сентября 2025 10:13

Психолог Алёна Дзиодзина объяснила позицию Лукашенко, что Президентом должен быть «крепкий мужик»