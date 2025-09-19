Спутник «Бион-М» с живыми организмами на борту приземлился в Оренбургской области

Все живые организмы, которые были на борту в течение 30 суток, направят в Москву для дальнейшего исследования. Целью эксперимента является изучения воздействия радиации и невесомости на биологических объекты, в числе которых мыши, мухи, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Напомним, что среди них и семена томатов, собранные в Ивье с участием школьников. В рамках союзного проекта они участвуют в эксперименте, который поможет найти человечеству ключ к освоению новых планет.

В Беларуси готовятся выращивать космические помидоры! Рассказываем о необычном исследовании.